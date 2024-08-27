أوقاف دبي تشيّد 21 مشروعاً عقارياً وقفياً بقيمة 202 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أنها بصدد تنفيذ وإنجاز 21 مشروعاً عقارياً وقفياً، تزيد قيمتها على 202 مليون درهم، تتضمن مراكز تسوق ومباني وفيلات سكنية ومحلات تجارية ومساجد في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ، وذلك في إطار سعي دبي الحثيث لتوسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي المبتكرة وتعزيز دور الوقف في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033 .

وتتنوع المشروعات العقارية الوقفية المُشار إليها من حيث مصارفها ما بين أوقاف المساجد ومبانٍ وقفية تعليمية وإنسانية وعموم الخير، ويتم تشييدها من مساهمات الواقفين وأموال التبرعات والتعويضات ومحفظة إعادة الإعمار الخاصة بالأوقاف التي تشرف عليها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي.

وأوضحت المؤسسة أن المدة الزمنية المقررة للانتهاء من تشييد المشروعات العقارية الوقفية الـ21 تتراوح ما بين عام إلى عامين كحد أقصى لكل مشروع، وتم تشييد المشاريع في مناطق حيوية متنوعة وسط دبي، في حين يجري العمل على إنشاء مراكز تسوق وقفية في مناطق سكنية جديدة للإسهام في توفير المرافق والخدمات وتلبية احتياجات المجتمع.

وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المؤسسة تضع أهداف التنمية والتطوير للوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء من استراتيجيتها المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033 ، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز دور الوقف في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان الحياة الكريمة للأفراد، ويكرّس حضور دبي كمركز إقليمي للعمل الوقفي في المنطقة.

وقال المطوع إن المؤسسة تحرص على إنجاز المشروعات الوقفية المُقررة في موعدها وتعمل باستمرار على إضافة مشروعات وقفية جديدة، دعماً لخطط التنمية المستدامة في إمارة دبي، فضلاً عن تعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية تحقيقاً لأهداف الواقفين، ودعم مصارف الوقف التابعة للمؤسسة.

وأضاف المطوع أن المشروعات الوقفية الـ 21 المقررة سيتم الانتهاء من تنفيذ جانب منها مع نهاية العام الجاري في حين سيتم تسليم معظمها بعد منتصف العام المقبل، وأشار المطوع إلى أن المشروعات العقارية الحالية ذات طابع معماري عصري ومتميز وتتضمن مباني خضراء متوافقة مع المعايير الدولية للأبنية الخضراء، وجميعها تتوفر فيها أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجودة البناء، وذلك في إطار عمل المؤسسة على تطوير أدائها نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً، وإنجاز عقارات وقفية مستدامة.

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