اتحاد الإمارات لكرة القدم وإي آند يجددان شراكتهما لثلاث سنوات

وقع اتحاد الإمارات ومجموعة إي آند (&e) في مقر الاتحاد بدبي، تجديد عقد الشراكة بينهما لمدة ثلاث سنوات، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة إي آند (&e).

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: " إن مجموعة إي أند إحدى أهم المؤسسات الوطنية بالدولة، وقد اسهمت بشكل كبير في دعم الرياضة وكرة القدم خلال السنوات الماضية، كما أن منتخباتنا الوطنية ومسابقاتنا المحلية تستفيد من

شراكتنا الناجحة".

وأضاف: "فخورون بشراكتنا مع مجموعة إي أند على مدى 13 عامًا, وأن هذه الشراكة تعد خطوة إيجابية لأنها تؤكد حرص المؤسسات الوطنية على دعم القطاع الرياضي في دولتنا الحبيبة. استطاعت إي أند خلال هذه السنوات أن تبني علاقات متينة وقوية مع الوسط الرياضي والجماهير الإماراتية, ونحن نقدر دعمها المستمر".

وثمّن الظاهري الشراكات مع مختلف المؤسسات التي تعمل مع اتحاد الكرة من أجل رفع مستوى الكرة الإماراتية ومسابقاتها، مشيداً بدورها ومساهماتها في دعم مختلف الأنشطة الرياضية، التي تسهم في رفع اسم الإمارات عاليًا في المحافل الرياضية".

من جانبه قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة "إي أند"، "نحن سعداء بالعمل والشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، هذه الشراكة التي بدأت منذ العام 2008 وما زالت مستمرة حتى هذا اليوم الذي نشهد فيه التوقيع على اتفاقية لاستمرار هذه الشراكة لثلاث سنوات أخرى قادمة. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل 'إي أند' القيام بدورها 'الشريك الرسمي' للاتحاد في رعاية المنتخب الوطني لكرة القدم، ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ".

وأضاف بن علي " إن حرص المجموعة على مواصلة دعمها ورعايتها لمثل هذه الأنشطة الرياضية يأتي ضمن دورها كمؤسسة وطنية تسعى بشكل دائم ومستمر إلى المساهمة بفعالية في تطوير هذه الأنشطة لما لها من تأثير خاص وإيجابي في المجتمع المحلي بشكل عام وعلى الشباب بشكل خاص، وبالشكل الذي يمكنهم من التفوق في هذه الألعاب والمساهمة بالتالي في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الفعاليات والمنافسات الرياضية, لاسيما العالمية منها".

وأكد النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة "إي أند"، على الدور المهم والمحوري الذي تلعبه الأنشطة الرياضية , خاصة كرة القدم , في التعريف بالعلامة التجارية للشركات وتعزيز قيمتها.

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