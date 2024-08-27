الهلال يحسم صفقة كانسيلو من مانشستر سيتي بمبلغ قياسي

وافق نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على بيع ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو لفريق الهلال السعودي، حسبما أفاد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مسؤولي الناديين توصلوا لاتفاق يقضي بانتقال كانسيلو للهلال مقابل 25 مليون يورو (9ر27 مليون دولار)، في انتظار حسم التفاوض بشأن البنود الشخصية للاعب.

وسينهي الانتقال للدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) مسيرة كانسيلو مع مانشستر سيتي، التي استمرت 5 سنوات، بعد وصوله للنادي السماوي، قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2019.

وقضى كانسيلو فترة ناجحة في ملعب (الاتحاد)، حيث ساهم في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2021 و2022.

ورغم ذلك، أمضى كانسيلو النصف الثاني من موسم 2022 /2023 على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ الألماني، قبل أن تتم إعارته أيضا لبرشلونة الإسباني طوال الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وقام كانسيلو بتمثيل منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) هذا العام في ألمانيا، حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد فرنسا.

لم يشارك كانسيلو حتى الآن في أول مباراتين لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث فاز فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا 2 / صفر على تشيلسي و4 / 1على إيبسويتش تاون.