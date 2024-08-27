Wednesday, 28 August 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال يحسم صفقة كانسيلو من مانشستر سيتي بمبلغ قياسي

8/27/2024 9:12:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على بيع ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو لفريق الهلال السعودي، حسبما أفاد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مسؤولي الناديين توصلوا لاتفاق يقضي بانتقال كانسيلو للهلال مقابل 25 مليون يورو (9ر27 مليون دولار)، في انتظار حسم التفاوض بشأن البنود الشخصية للاعب.

وسينهي الانتقال للدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) مسيرة كانسيلو مع مانشستر سيتي، التي استمرت 5 سنوات، بعد وصوله للنادي السماوي، قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2019.

وقضى كانسيلو فترة ناجحة في ملعب (الاتحاد)، حيث ساهم في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2021 و2022.

ورغم ذلك، أمضى كانسيلو النصف الثاني من موسم 2022 /2023 على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ الألماني، قبل أن تتم إعارته أيضا لبرشلونة الإسباني طوال الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وقام كانسيلو بتمثيل منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) هذا العام في ألمانيا، حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد فرنسا.

لم يشارك كانسيلو حتى الآن في أول مباراتين لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث فاز فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا 2 / صفر على تشيلسي و4 / 1على إيبسويتش تاون.

MENAFN27082024000110011019ID1108605938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث