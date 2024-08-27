مانشستر يونايتد يقترب من ضم مانويل أوجارتي بصفقة ضخمة

توصل نادي الإنجليزي لاتفاق مبدئي للتعاقد مع مانويل أوجارتي، خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الثلاثاء.

وتردد أن الدولي الأوروجواياني /23 عاما/ على وشك الانضمام إلى يونايتد مقابل 50 مليون يورو (8ر55 مليون دولار)، بالإضافة إلى ما يصل إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

وسيكون أوجارتي أحدث الصفقات الصيفية لمانشستر يونايتد، الذي عزز صفوفه في تلك النافذة بالتعاقد مع جوشوا زيركزي وليني يورو ونصير مزراوي وماتيس دي ليخت.

وعقب التقارير التي وردت اليوم عن سفره لمدينة مانشستر الإنجليزية لإجراء الفحص الطبي قبل انضمامه رسميا للفريق الأحمر، نشر أوجارتي على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) رمزا تعبيريا مثيرا.

وبدأ أوجارتي مسيرته الكروية في أوروجواي مع نادي فينيكس، قبل أن يقضي موسمين مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم انتقل لفريق العاصمة الفرنسية عام 2023.

شارك أوجارتي في 25 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وساعد باريس سان جيرمان على الفوز بلقب المسابقة، بالإضافة لحصد كأس فرنسا، كما خاض 8 لقاءات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم أوجارتي أداء مميزا أيضا في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) هذا الصيف، التي شهدت تواجد أوروجواي في المركز الثالث، وتم اختياره ضمن أفضل 11 لاعبا في المسابقة القارية من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).