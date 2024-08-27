قائمة المنتخب المصري تثير الجدل قبل التصفيات الإفريقية

أكد مدير مصر الأول ابراهيم حسن أن "باب المنتخب يبقى مفتوحا أمام الجميع"، ردا على الانتقادات التي وُجهت لشقيقه مدرب "الفراعنة" حسام حسن، عقب الإعلان عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأعلن حسن عن قائمة من 28 لاعبا لخوض مباراتي الرأس الأخضر في القاهرة في 6 أيلول/سبتمبر، ثم بوتسوانا في فرانسيستاون بعدها بأربعة أيام، ضمن الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال حسن لوكالة فرانس برس "استبعاد أي لا يعني أنه خارج الحسابات. في المعسكر السابق، لم يكن محمد النني موجودا على سبيل المثال، لأنه كان بعيدا عن المشاركة مع فريقه أرسنال الإنكليزي وقتذاك، لكن بعدما قدم مستوى مميزا مع المنتخب الأولمبي في باريس، ثم بدأ المشاركة مع فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي عاد بصورة طبيعية".

وأضاف "ضم المدير الفني حسام حسن مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس كعلامة على تواصل الأجيال. كنا نرغب في ضم المزيد من اللاعبين لكن الإصابات حرمتنا من ذلك، ونثق بالقائمة الموجودة، والباب مفتوح أمام الجميع في المعسكرات المقبلة".

وتابع "مباراة الرأس الأخضر صعبة للغاية وتابعنا مباراة الفريقين في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. قوام منتخب الرأس الأخضر مؤلف من لاعبين محترفين في أوروبا بدأوا الموسم بالفعل على عكس أغلب لاعبي منتخبنا، لكن لدينا ثقة في قدرتنا على تحقيق الفوز وبداية المشوار نحو نهائيات المغرب بصورة إيجابية حتى نضمن التأهل مبكرا".

وضمت القائمة كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء (الأهلي) والمهدي سليمان (الاتحاد السكندري) لحراسة المرمى.

إضافة إلى أحمد حجازي (نيوم السعودي)، رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني (الأهلي)، أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا)، خالد صبحي (سيراميكا كليوباترا) ومحمد حمدي (بيراميدز) في خط الدفاع.

واختار حسن لاعبي الوسط محمد شحاتة وأحمد سيد "زيزو" وناصر ماهر (الزمالك)، أحمد نبيل "كوكا" ومروان عطية وإمام عاشور (الأهلي)، محمد النني (الجزيرة الإماراتي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري) ومحمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور التركي).

ولخط الهجوم راهن على عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، مصطفي فتحي وابراهيم عادل (بيراميدز)، مصطفي محمد (نانت الفرنسي)، محمد الشامي (المصري) وأسامة فيصل (البنك الأهلي).

- إثارة جدل –

أعلن ابراهيم حسن بداية عن انطلاق المعسكر في 25 آب/أغسطس، قبل تأخيره حتى 28 منه، مما أثار اعتراض عدد من الأندية على رأسها الأهلي الذي قال إنه لن يرسل لاعبيه سوى مع بداية الأجندة الدولية رسميا في الأول من أيلول/سبتمبر.

وقال مصدر في إدارة بطل الدوري إن المدير الفني السويسري مارسيل كولر هو من سيحسم أمر انضمام اللاعبين إلى المعسكر في بداية أيلول/سبتمبر أو قبل ذلك.

وقرر الاتحاد المصري استكمال مسابقة كأس مصر قبل نهاية الشهر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى غياب لاعبي بيراميدز عن بداية المعسكر، في حال بلوغ الفريق النهائي في 30 الجاري.

وأثار اختيار حارس مرمى الأهلي حمزة علاء ضمن القائمة جدلا كبيرا، على اعتبار أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية طوال الموسم، مكتفيا بالمشاركة فقط مع المنتخب الأولمبي في المباريات الودية ثم في الأولمبياد.

وكانت أبرز ردات الفعل من حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عصام الحضري الذي نشر تغريدة تحمل صورته مرفقة بعبارة "أين أنا من اختيارات المنتخب".

كما أثار استبعاد لاعب وسط إيبسويتش تاون الإنكليزي سام مرسي استياء كبيرا، بعد مشاركة اللاعب الذي يحمل شارة قيادة فريقه في مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في بداية الموسم.

وكان مرسي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإنكليزية قد حصل على لقب أفضل لاعب في فريقه في دوري المستوى الثاني(تشامبيونشيب) الموسم الماضي، وسبق له الانضمام لصفوف المنتخب في عهد المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر وشارك مع "الفراعنة" في مونديال 2018 في روسيا.

كما أثار استبعاد ظهير الزمالك عمر جابر الجدل، بعدما قدم مستوى مميزا مع فريقه هذا الموسم. ورد جابر بنشر فيديو لبعض لمساته على موقع إنستغرام، مع ذكر الحساب الرسمي للشقيقين حسن، وهو ما اعتبره المتابعون تهكما على قرار عدم استدعائه.