تكريم رونالدو.. أسطورة دوري الأبطال يتلقى جائزة خاصة من يويفا

يحصل النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي (يويفا) خلال قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد غد الخميس، تقديراً لإنجازاته القياسية في المسابقة القارية.

ويتربع رونالدو على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 140 هدفا خلال 183 لعبها مع أندية الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وحصد رونالدو جائزة هداف البطولة في 7 مواسم، من بينها موسم 2013 / 2014، الذي شهد إحرازه 17 هدفا، كأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبطولة، علما بأنه اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي هز الشباك في 3 مباريات نهائية.

كان رونالدو /39 عاما/، الذي يلعب الآن في فريق النصر السعودي، أول لاعب يفوز بالبطولة خمس مرات، بواقع لقب وحيد مع يونايتد و4 ألقاب مع الريال.

وقال ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا، في بيان صدر اليوم الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "كريستيانو رونالدو هو أحد ألمع النجوم في دوري أبطال أوروبا".

أضاف سيفرين "يبدو أن إنجازاته المذهلة في تسجيل الأهداف في البطولة ستصمد أمام اختبار الزمن، مما يشكل تحديا رائعا للأجيال القادمة".

أكد رئيس يويفا "إن تفوقه المستمر على أعلى مستوى هو برهان عن سعيه الدؤوب لتحقيق الألقاب الجماعية والفردية. على مدار أكثر من عقدين من الزمان، عمل باستمرار على تطوير وتحسين أسلوب لعبه مع الحفاظ على شغفه الشبابي بتسجيل الأهداف والاحتفال بها".

وشدد سيفرين في ختام حديثه عن رونالدو "إن أداءه الاحترافي وأخلاقياته في العمل وتفانيه وقدرته على التألق على المسرح الكبير هي صفات ينبغي على لاعبي كرة القدم في كل مكان أن يطمحوا إلى محاكاتها".