داني أولمو ينضم رسمياً إلى قائمة برشلونة في الليغا

نجح برشلونة بتسجيل وسطه الجديد داني أولمو لدى رابطة الإسباني الثلاثاء، وسيكون بالتالي من ضمن قائمة الفريق في مواجهة رايو فايكانو في المرحلة الثالثة من الدوري والتي قد تشهد الظهور الأول له بقميص "بلوغرانا".

ولم يتمكن بطل كأس أوروبا 2024 مع إسبانيا من خوض أول مباراتين مع فريقه في الدوري المحلي، بعد التعاقد معه من لايبزيغ الألماني مقابل 55 مليون يورو، وذلك لعدم قدرة النادي الكاتالوني على تسجيله بشكل رسمي بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

وخفّض برشلونة سقف الرواتب مع رحيل الألماني إلكاي غوندوغان العائد إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، والمدافع السنغالي الشاب ميكايل فاييه المُنتقل إلى رين الفرنسي، إضافة إلى إعارة المدافع الفرنسي كليمان لانغليه لأتلتيكو مدريد، والبرازيلي فيتور روكي إلى ريال بيتيس.

ووفقا للصحافة الإسبانية، فإن هذه الانتقالات لم تكن لتسمح وحدها بتسجيل الوافد الجديد والوحيد في سوق الانتقالات الصيفي (مع شراء باو فيكتور من جيرونا بصفة نهائية)، لذا استغلت إدارة برشلونة الغياب الطويل للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة في وتر أخيل، للتحايل على القواعد.