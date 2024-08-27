Wednesday, 28 August 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


داني أولمو ينضم رسمياً إلى قائمة برشلونة في الليغا

8/27/2024 9:12:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح برشلونة بتسجيل لاعب وسطه الجديد داني أولمو لدى رابطة الدوري الإسباني الثلاثاء، وسيكون بالتالي من ضمن قائمة الفريق في مواجهة رايو فايكانو في المرحلة الثالثة من الدوري والتي قد تشهد الظهور الأول له بقميص "بلوغرانا".

ولم يتمكن بطل كأس أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا من خوض أول مباراتين مع فريقه في الدوري المحلي، بعد التعاقد معه من لايبزيغ الألماني مقابل 55 مليون يورو، وذلك لعدم قدرة النادي الكاتالوني على تسجيله بشكل رسمي بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

وخفّض برشلونة سقف الرواتب مع رحيل الألماني إلكاي غوندوغان العائد إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، والمدافع السنغالي الشاب ميكايل فاييه المُنتقل إلى رين الفرنسي، إضافة إلى إعارة المدافع الفرنسي كليمان لانغليه لأتلتيكو مدريد، والبرازيلي فيتور روكي إلى ريال بيتيس.

ووفقا للصحافة الإسبانية، فإن هذه الانتقالات لم تكن لتسمح وحدها بتسجيل الوافد الجديد والوحيد في سوق الانتقالات الصيفي (مع شراء باو فيكتور من جيرونا بصفة نهائية)، لذا استغلت إدارة برشلونة الغياب الطويل للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة في وتر أخيل، للتحايل على القواعد.

MENAFN27082024000110011019ID1108605934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث