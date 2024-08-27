أول لاعب سعودي في الكالتشيو.. سعود عبد الحميد ينضم لروما

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى روما ليكون أول لاعب سعودي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها تمت مقابل ثلاثة ملايين يورو.
وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أنهت شركة الهلال بيع المتبقي من عقد اللاعب سعود عبد الحميد لصالح نادي روما". (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد يسري)
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