أول لاعب سعودي في الكالتشيو.. سعود عبد الحميد ينضم لروما

أعلن الهلال بطل السعودي للمحترفين اليوم الثلاثاء انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى روما ليكون أول سعودي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها تمت مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أنهت شركة الهلال بيع المتبقي من عقد اللاعب سعود عبد الحميد لصالح نادي روما". (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد يسري)