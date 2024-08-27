ليفربول يضع خطة لتجديد عقد صلاح ويتحرك لضم موهبة يابانية كخطة بديلة

تشير التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن المفاوضات بين نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد عقده لا تزال في مراحلها الأولية، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من الأندية السعودية بضم اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، مما يفتح الباب أمام تكهنات واسعة حول مستقبله.

ووفقًا لموقع "caughtoffside"، فإن إدارة ليفربول بدأت بالفعل محادثات تجديد العقد مع صلاح، ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى.



ومع ذلك، فإن هذه المفاوضات تأتي في وقت حساس، خاصة مع استمرار الأنباء حول اهتمام الأندية السعودية بضم صلاح بعقد مغرٍ، مما يزيد من الضغوط على إدارة النادي الإنجليزي.

في سياق متصل، أوضح التقرير أن ليفربول بدأ في اتخاذ خطوات احترازية تحسبًا لاحتمال رحيل محمد صلاح.



ومن بين هذه الخطوات التفاوض مع اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو، نجم ريال سوسيداد، الذي يُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي.



وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة النادي لتعويض أي فجوة محتملة قد يتركها صلاح في حال قرر الرحيل.

ومن المعروف أن كوبو يعتبر من أبرز اللاعبين الشباب في الدوري الإسباني، حيث قدم أداءً مميزًا مع فريقه ريال سوسيداد، ما جعله هدفًا محتملاً للعديد من الأندية الأوروبية.

ويأتي اهتمام ليفربول بالتعاقد معه كإشارة إلى أن النادي يستعد لكل الاحتمالات، بما في ذلك فقدان أحد أهم نجومه في السنوات الأخيرة.

يبقى السؤال هو ما إذا كان محمد صلاح سيختار البقاء في "أنفيلد" وتجديد عقده، أم أنه سيقرر خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.



ومهما كانت النتيجة، فإن ليفربول يبدو مصممًا على تأمين مستقبله من خلال البحث عن بدائل قوية، مثل كوبو، للحفاظ على قوته الهجومية في حال حدوث أي تغييرات.