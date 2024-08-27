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الجيش الإسرائيلي يعلن إنقاذ رهينة كان محتجزاً في غزة

8/27/2024 9:12:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن قواته أنقذت رهينة من جنوب قطاع غزة.

وذكر الجيش أنه جرى تحرير فرحان القاضي في "عملية معقدة" وأن حالته الصحية جيدة.

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