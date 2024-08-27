الجيش الإسرائيلي يعلن إنقاذ رهينة كان محتجزاً في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إنقاذ رهينة كان محتجزاً في غزة
التاريخ
8/27/2024 9:12:03 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن قواته أنقذت رهينة من جنوب قطاع غزة.
وذكر الجيش أنه جرى تحرير فرحان القاضي في "عملية معقدة" وأن حالته الصحية جيدة.
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