زيلينسكي: الحرب ستنتهي بالحوار لكن أوكرانيا تريد تعزيز موقفها

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن الحرب مع روسيا ستنتهي في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن كييف يجب أن تكون في موقف قوي خلال قمة تأمل في عقدها هذا العام لدعم رؤيتها للسلام.
وأضاف في مؤتمر صحفي في كييف أن أوكرانيا أجرت أول تجربة لصاروخ باليستي محلي الصنع.
وأعلن زيلينسكي أن جيشه أجرى اختبارا ناجحا لأول صاروخ باليستي محلي الصنع.
وقال زيلينسكي "تم اجراء تجربة إيجابية لأول صاروخ باليستي أوكراني. أهنئ صناعتنا الدفاعية على ذلك" رافضا "تقديم تفاصيل إضافية" حول هذا الصاروخ الجديد.
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