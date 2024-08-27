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زيلينسكي: الحرب ستنتهي بالحوار لكن أوكرانيا تريد تعزيز موقفها

8/27/2024 9:12:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن الحرب مع روسيا ستنتهي في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن كييف يجب أن تكون في موقف قوي خلال قمة تأمل في عقدها هذا العام لدعم رؤيتها للسلام.

وأضاف في مؤتمر صحفي في كييف أن أوكرانيا أجرت أول تجربة لصاروخ باليستي محلي الصنع.

وأعلن زيلينسكي أن جيشه أجرى اختبارا ناجحا لأول صاروخ باليستي محلي الصنع.

وقال زيلينسكي "تم اجراء تجربة إيجابية لأول صاروخ باليستي أوكراني. أهنئ صناعتنا الدفاعية على ذلك" رافضا "تقديم تفاصيل إضافية" حول هذا الصاروخ الجديد.

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