إصابة جديدة تهدد مشاركة إريك جارسيا مع برشلونة

أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه إريك جارسيا تعرض لإصابة في قدمه.

ويعاني جارسيا /23 عاما/ من إصابة في قدمه اليمنى، ولم يتم الإعلان عن موعد عودته مرة أخرى للملاعب.

وذكر برشلونة في بيان على حسابه الرسمي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "يعاني الفريق الأول إيريك جارسيا من التهاب اللفافة الأخمصية في قدمه اليمنى. سيحدد مدى تحسن حالته موعد عودته للتدريبات".

كان آخر ظهور لجارسيا مع برشلونة يوم السبت الماضي، عندما بديلاً لمارك بيرنال في الدقيقة 83 من عمر الفريق ضد ضيفه أتلتيك بلباو ببطولة الإسباني، التي فاز بها الفريق 2 / 1 بفضل هدفي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي.

وانضم إريك جارسيا لبرشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2021 وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي منذ وصوله للفريق، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم الثلاثاء.

وكان جارسيا حصل أيضا على الميدالية الذهبية في دورة باريس الأولمبية في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد فوزه بنهائي منافسات كرة القدم للرجال مع منتخب إسبانيا الأولمبي، عقب تغلبه 5 / 3 على نظيره الفرنسي.