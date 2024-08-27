31 لاعبًا في قائمة السعودية لمواجهتي إندونيسيا والصين بتصفيات كأس العالم

أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قائمة (الأخضر) استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث (الأخير) بالمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي في الخامس من أيلول/سبتمبر القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل ضيفا على الصين في العاشر من الشهر ذاته على استاد (داليان سويوان).

وضمت قائمة مانشيني 31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.

وسيقيم منتخب السعودية معسكرا إعداديا في محافظة جدة، بدءًا من يوم الجمعة القادم.

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم أيضا منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين برفقة المنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخبي إندونيسيا والصين.