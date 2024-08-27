Wednesday, 28 August 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


31 لاعبًا في قائمة السعودية لمواجهتي إندونيسيا والصين بتصفيات كأس العالم

8/27/2024 8:11:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قائمة (الأخضر) استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث (الأخير) بالمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي في الخامس من أيلول/سبتمبر القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل ضيفا على منتخب الصين في العاشر من الشهر ذاته على استاد (داليان سويوان).

وضمت قائمة مانشيني 31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.

وسيقيم منتخب السعودية معسكرا إعداديا في محافظة جدة، بدءًا من يوم الجمعة القادم.

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم أيضا منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين برفقة المنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخبي إندونيسيا والصين.

MENAFN27082024000110011019ID1108605644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث