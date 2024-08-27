كريم تشارك في فعالية "اليوم الرياضي لعمال توصيل الطلبات" التي ينظمها مجلس دبي الرياضي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) السنوي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز روح الفريق والتفاعل المجتمعي بين سائقي التوصيل في دبي
.شهد الحدث مشاركة أكثر من 320 سائقًا من كريم ومن شركات توصيل أخرى، الذين استمتعوا بيوم حافل بالتنافس الودي والتآزر من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية مثل شد الحبل، وكرة القدم، والكريكيت، ومصارعة الذراعين، وغيرها. كما تضمّن اليوم جلسة تعليمية حول الإسعافات الأولية وسلامة القيادة، مما أضاف بُعدًا تعليميًا لرفاهية السائقين
.تتماشى هذه الفعالية مع التزام كريم برفاهية وسلامة سائقيها، كما تبرز دور مجلس دبي الرياضي في تعزيز بيئة إيجابية لشريحة هامة من مجتمعنا من خلال تجارب ذات مغزى وتأثير
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