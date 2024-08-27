إيتون توسع حضورها في مصر بافتتاح مكتب ومركز تجربة عملاء جديدين وشراكات استراتيجية

(MENAFN
- teamlewis) دبي، الإمارات العربية المتحدة – عززت "إيتون"، الشركة الرائدة عالمياً في حلول إدارة الطاقة الذكية، حضورها في جمهورية مصر العربية بافتتاح مكتب جديد لها في القاهرة، حيث يأتي هذا التوسع في سياق جهود النمو الاستراتيجي للشركة في القطاعات التجارية والصناعية المتنامية في المنطقة. وسيعزز المكتب الجديد من قدرة "إيتون" على تقديم حلول إدارة طاقة متطورة في قطاعات رئيسية ومن ضمنها النفط والغاز والمرافق والإنشاءات ومراكز البيانات.
وبالإضافة إلى ذلك، عززت "إيتون" التزامها بالسوق المحلي من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركاء محليين رائدين في تصنيع أنظمة الجهد المنخفض والمتوسط ومن ضمنهم: الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة (إيماس)؛ ومدكور للصناعات؛ ومجموعة تو ام اليكتريك؛ والشركة العامة للمشروعات الفنية (تيبكو)؛ وليكترو الحبشي للصناعات الكهربائية (ليكتروبار). وتم تصميم هذه الشراكات لتحسين قدرة "إيتون" على تقديم الخدمات وتوسيع نطاق حضورها في السوق، وضمان حصول العملاء على حلول مخصصة وعالية الجودة تلبي احتياجاتهم المحددة المتعلقة بالسوق المصرية.
وسيضم مكتب القاهرة مركز تجربة العملاء الثاني لشركة "إيتون" في منطقة الشرق الأوسط، والذي يأتي بعد الإطلاق الناجح للمركز الأول في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023. وتم تصميم هذه المنشأة المتطورة لكي تتيح للعملاء تجربة أحدث التقنيات والحلول المقدمة من "إيتون" والتي تعزز مستويات التعاون والتفاعل معهم.
وقال قاسم نور الدين، المدير العام لدى "إيتون" الشرق الأوسط: "يعتبر افتتاح مكتبنا في القاهرة، إلى جانب شراكاتنا مع إيماس ومدكور للصناعات ومجموعة تو ام اليكتريك وتيبكو وليكتروبار، إنجازاً متميزاً في إطار استراتيجية النمو الإقليمي التي ننتهجها. يوفر التطور التجاري والصناعي اللافت الذي تشهده جمهورية مصر العربية لنا فرصاً واسعة تمكننا من دعم عملائنا وتزويدهم بحلول مبتكرة لإدارة الطاقة. وستتيح هذه الشراكات لنا خدمة عملائنا على نحو أفضل وتعزيز كفاءة واستدامة عملياتهم".
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير صدرت مؤخراً توقعت أن يصل حجم سوق القطاع العقاري التجاري في مصر إلى 370.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 9.98% خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2028. ومن المتوقع كذلك أن يشهد قطاع الإنشاءات المصري نمواً ملموساً حيث سيبلغ حجم السوق نحو 50.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024، و75.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في مشاريع قطاعات البنى التحتية والتصنيع.
ويعد توسع "إيتون" في مصر وهذه الشراكات الجديدة، جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي وتطور البنى التحتية في المنطقة. وسيسهم المكتب وعلاقات التعاون الجديدة في تحسين قدرة "إيتون" على تقديم الدعم والخدمات المحلية بما يرسخ مكانتها كرائدة في حلول إدارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه قال أحمد مطر، المدير الإقليمي، "إيتون مصر": "سيسهم هذا التوسع في تعزيز حضور ’إيتون‘ في جمهورية مصر العربية، كما سيسلط الضوء على التزامنا بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين. وبفضل الجمع ما بين خبرات ’إيتون‘ العالمية وقدرات إيماس ومدكور للصناعات ومجموعة تو ام اليكتريك وتيبكو وليكتروبار، فإننا سنصبح في موقع يتيح لنا تقديم حلول شاملة لإدارة الطاقة تلبي الاحتياجات الخاصة للسوق المصرية".
ويقدم مركز تجربة العملاء بيئة حيوية وتفاعلية يمكن للعملاء فيها الاطلاع على محفظة "إيتون" الشاملة من حلول إدارة الطاقة، كما يوفر تجارب غامرة تسلط الضوء على أحدث التطورات في كفاءة الطاقة والسلامة والاستدامة، وتؤكد على التزام "إيتون" بالابتكار ورضا العملاء.
وفي إطار جهود النمو والتوسع في المنطقة، قامت "إيتون" مؤخراً بالتوقيع على اتفاقية مع المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) تنص على تشييد مجمع جديد مستدام يجمع العمليات التجارية والصناعية وعمليات الدعم لشركة "إيتون" في دبي، ويتيح إمكانية النمو مستقبلاً.
وسيسهم المشروع في توسيع قدرات "إيتون" في البحث والهندسة والتصنيع، كما يهدف إلى تعزيز قدرات إمارة دبي في قطاع التصنيع المتطور للمكونات الكهربائية والإلكترونية المطلوبة لتوفير طاقة كهربائية آمنة وكفؤة لعدد من القطاعات ومن ضمنها مراكز البيانات والأبنية والطاقة الشمسية. وتمتد المنشأة على مساحة 500,000 قدم مربع، وستنطلق أعمال البناء في عام 2025، ومن المتوقع استكمالها بحلول عام 2026.
MENAFN27082024007657016522ID1108605603