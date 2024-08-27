تصريح أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

(MENAFN
- Orient Planet Group) 27 أغسطس 2024:
تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية تقديراً لدورها المحوري في نماء الوطن وتقدّمه، وإسهاماتها الرائدة في دعم مسيرة تنمية المجتمع وتطوره. ولطالما حرصت الدولة منذ قيام الاتحاد على تمكين المرأة، حيث وضع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى دعائم نظام تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وشهدت الدولة على مدار العقود الماضية إصدار التشريعات وتأسيس الجهات والمؤسسات الفاعلة لتمكين المرأة الإماراتية وصون حقوقها.
وفي ظلّ الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولتنا قُدُماً في نهج دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتواصل الكوادر النسائية الوطنية تسطير قصص النجاح في شتّى الميادين، ابتداءً بالمعرفة والعلم والتعليم، ومروراً بالعمل الحكومي وريادة الأعمال والرعاية الصحية، وصولاً إلى الطيران والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الفضاء، حتّى غدت نموذجاً مُلهماً للريادة والتمكين في المنطقة والعالم.
وفي هذه المناسبة، نتشرف في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن نرفع أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. كما نتوجّه بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية عرفاناً وتقديراً لجهودها وإنجازاتها في دفع عجلة التنمية ونهضة المجتمع.
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