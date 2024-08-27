Visa شريكاً مؤسساً للمؤتمر الدولي المتخصص في التقنية المالية فنتك 24

(MENAFN
- Edelman Smithfield) الرياض، 27أغسطس 2024– أعلنت Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن انضمامها كشريك مؤسس إلى مؤتمر "فنتك 24"، الحدث البارز المتخصص في تطوير قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتشكل هذه الشراكة دليلاً ملموساً على التزام Visa بتعزيز الابتكار والارتقاء بالمجتمعات وتمكين أفرادها من خلال توفير أفضل وسائل الدفع الرقمية المتطورة، وفي الوقت نفسه مساندة شركات التقنية المالية في رحلة نموها، والمساهمة في تحقيق تطلعات المملكة في مجال التحول الرقمي.
ويستضيف المؤتمر كلٌ من برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، ويُقام بتنظيم مشترك بين "فنتك السعودية" و"تحالف".
وتأتي مشاركة Visa في "فنتك 24" في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتنمية المواهب في المملكة العربية السعودية. وتساهم Visa من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف أصحاب المصلحة والجهات المحلية الفاعلة مثل الهيئة السعودية للسياحة، ومواصلة الاستثمار، بما في ذلك إنشاء مركز الابتكار في الرياض قريباً، في وضع تصوّر جديد لمشهد التجارة الإلكترونية في إطار رحلة التحوّل الرقمي في المملكة.
وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان: "تؤكد شراكتنا مع ’فنتك 24’ مدى التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030 والنهوض بمنظومة التقنية المالية. ونبذل كل جهد ممكن في Visaلتمكين الشركات ودعمها عبر دمجها بسلاسة في نظام المدفوعات، وتعزيز نموها وتوسعها من خلال الحلول الفعالة مثل برنامج المسار السريع (Fast Track) وبرنامج الاعتماد (Visa Ready). وتأتي مشاركتنا في المؤتمر امتداداً لمبادراتنا الاستراتيجية، مثل شراكتنا مع فنتك السعودية ومبادرة مبادرة "Visa في كل مكان" (Visa Everywhere)، ونتطلع قدماً إلى الاستفادة من هذه الشراكة لتسريع رقمنة المنظومة المالية الشاملة في المملكة العربية السعودية".
وفي هذا الصدد، Visa تعلن عن مشاركتها في مؤتمر "فنتك 24" المرتقب والذي سيقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات وتستمر فعالياته من 3 إلى 5 سبتمبر 2024. ويعكس تنظيم هذا الحدث البارز الالتزام الراسخ والمشترك في القطاع بالاستفادة الكاملة من فرص الأعمال وإمكانات التواصل، وتبني التحولات الجديدة وقيادة الابتكار في قطاع التقنية المالية.
سيتحدث خلال المؤتمر عدد من المسؤولين البارزين في Visa لمشاركة خبراتهم ورؤاهم القيّمة، ومن بينهم أندرو توري، الرئيس الإقليمي في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، وفالا فيكيلي، رئيس الابتكار العالمي في Visa.
كما سيكون للشركة جناح مميز في مؤتمر "فنتك 24" حيث سيتاح للحضور الفرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المبتكرة من Visa، من بينها Visa Directالتي تتيح إجراء تحويلات مالية سريعة وآمنة ومريحة مباشرة إلى الحسابات المالية باستخدام أرقام البطاقات، وخدمة التقسيط Visa Installmentsالتي تمنح المرونة للمستهلكين في الدفع للمشتريات على فترة زمنية محددة، وتتيح لحاملي البطاقات اختيار خطط الدفع بالتقسيط عند نقطة البيع، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت، وبالتالي تشكل وسيلة مريحة لإدارة النفقات الكبيرة، هذا إلى جانب مجموعة من المنتجات التي توفر أحدث التطورات والابتكارات في منع الاحتيال والمدفوعات غير التلامسية.
وعلاوة على ذلك، Visa ستستضيف ثلاثة من شركائها الاستراتيجيين في جناحها وهم: "ترابط" و"بيون" و"ثواني" بهدف تسليط الضوء على جهود Visa لبناء الشراكات وتعزيز التعاون والعمل المشترك لتطوير حلول التقنية المالية الرائدة.
يمكن الانضمام إلى Visa في مؤتمر "فنتك 24" في جناح Visa رقم (H1.E50) لمقابلة خبراء الشركة والاطلاع أكثر على حلولها المتطورة التي تضع تصوراً جديداً لمشهد المدفوعات.
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