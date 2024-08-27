البعوض الناقل للملاريا.. عدو جديد عابر للحدود بين الكوريتين



قرب الحدود المعسكرة بشدة بين الكوريتين، يعمل جهاز مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليس لتتبع الصواريخ أو التحركات العسكرية، بل لمنع البعوض الحامل للملاريا من عبور الحدود.

على الرغم من خدمات الرعاية الصحية المتقدمة وعقود من الجهود الحثيثة، ظل القضاء على الملاريا حلما بعيد المنال بالنسبة لكوريا الجنوبية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قربها من جارتها الشمالية المعزولة، حيث ينتشر المرض.

وقد أصدرت كوريا الجنوبية تحذيرا على المستوى الوطني من الملاريا هذا العام، ويقول العلماء إن تغير المناخ، مع ما يصحبه خصوصا من ارتفاع في حرارة مياه الينابيع وهطول كميات أكبر من الأمطار، قد يجلب المزيد من الأمراض التي ينقلها البعوض إلى شبه الجزيرة ما لم تتعاون الكوريتان، اللتان لا تزالان تقنيا في حالة حرب.

وتتمحور القضية الأساسية حول المنطقة منزوعة السلاح، وهي أرض لا يطالب بها أحد بعرض أربعة كيلومترات على طول الحدود الممتدة على 250 كيلومترا.

وتغطي المنطقة منزوعة السلاح غابات كثيفة وأراضي رطبة، ولم تشهد أي حضور بشري تقريبا منذ إنشائها بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى الأعمال العدائية في الحرب الكورية عام 1953.

وأصبحت المنطقة الحدودية المليئة بالألغام ملاذا بيئيا لأنواع نادرة، إذ رُصد فيها دب أسود آسيوي في عام 2018. ويقول العلماء إنها أيضا أرض خصبة مثالية لتكاثر البعوض، بما في ذلك حاملات الملاريا التي يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 12 كيلومترا.

وقال كيم هيون وو، أحد العلماء العاملين في وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في سيول، إن المنطقة منزوعة السلاح تضم مياها راكدة بالإضافة إلى "الكثير من الحيوانات البرية التي تشكّل مصدرا للدم لتتغذى عليها البعوض من أجل وضع بيضها".

وكانت كوريا الجنوبية تعتقد في ما مضى أنها قضت على الملاريا، ولكن في عام 1993 كُشفت إصابة جندي يخدم في المنطقة منزوعة السلاح، واستمر المرض بالتفشي مذاك، إذ ارتفعت الحالات بنسبة 80 في المئة تقريبا في العام الماضي إلى 747، بعدما كان عددها 420 عام 2022.

وقال أستاذ علم الأحياء البيئي في جامعة ساهميوك في سيول كيم دونغ غون لوكالة فرانس برس "لا يمكن اعتماد أساليب مكافحة الآفات الزراعية في المنطقة منزوعة السلاح".

وأوضح أنه مع زيادة أعداد البعوض، فإن المزيد من الحشرات الحاملة للملاريا "تتغذى من الجنود في منطقة الحدود، مما يؤدي إلى تسجيل حالات ملاريا بشكل مستمر هناك".

وثبتت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية 76 جهازا لتتبع البعوض في جميع أنحاء البلاد، بما يشمل مناطق رئيسية بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح.

- "جمهورية الأمراض" -

ينتشر الملاريا على نطاق أوسع على شمال الحدود، حيث تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى ما يقرب من 4500 حالة بين عامي 2021 و2022، ومن المرجح أن يؤدي الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي في البلاد إلى تفاقم الوضع.

وقال تشوي جونغ هون، وهو طبيب كوري شمالي سابق انشق في عام 2011 ويعمل الآن طبيبا في الجنوب، لوكالة فرانس برس "كوريا الشمالية جمهورية الأمراض المعدية".

وأوضح تشوي أنه على الرغم من أنه كان يعيش في شمال البلاد، فقد عالج مصابين بالملاريا، بينهم جندي كوري شمالي كان متمركزا بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

ولفت إلى أن المعدات البالية المستخدمة في كوريا الشمالية، بينها المجاهر القديمة، تعيق التشخيص المبكر والدقيق للملاريا، في حين أن سوء التغذية وبرك المياه والمرافق غير الصحية تجعل السكان عرضة بشكل خاص للإصابة بالمرض.

وقد تؤدي الفيضانات الشديدة التي ضربت كوريا الشمالية هذا الصيف إلى تفاقم الأمور.

وقال تشوي لوكالة فرانس برس "تستمر كوريا الشمالية في الاعتماد على المراحيض الخارجية المشتركة القديمة. وبالتالي، عندما تحدث الفيضانات، تتدفق مياه مليئة بالبراز، مما يؤدي إلى الانتشار السريع (لجميع أنواع) الأمراض المعدية".

- "مؤلم للغاية" -

في العقد الماضي، أصيب حوالى 90 في المئة من مرضى الملاريا في كوريا الجنوبية في مناطق قريبة من المنطقة المنزوعة السلاح، وفق الأرقام الرسمية - على الرغم من حدوث حالات نادرة في مناطق أخرى.

وقد شُخصت إصابة شين سيو آه (36 عاما)، بالملاريا في عام 2022 بعد دخولها المستشفى بسبب ارتفاع متكرر في درجة الحرارة، لكنها لم تزر منطقة حدودية في ذلك العام قبل أن تمرض.

وقالت لوكالة فرانس برس عن الفترة التي سبقت مرضها "لا أذكر أني تعرضت للدغة من أي حشرات".

في البداية، اعتقد الأطباء أنها تعاني من عدوى في الكلى، واستغرق الأمر حوالى 10 أيام قبل أن يتم تشخيصها في نهاية المطاف بالمرض الذي ينقله البعوض.

وقالت لوكالة فرانس برس إن إصابتها بالملاريا جعلتها تشعر وكأنها تتعرض "للقلي في مقلاة ساخنة حقا"، مضيفة أن الإصابة كانت مؤلمة للغاية لدرجة "أنني توسلت ذات مرة ممرضة بأن تجعلني أفقد الوعي".

يتسبب الطفيلي المسمى علميا "بلاسموديوم فيفاكس" Plasmodium vivax في مرض الملاريا في شبه الجزيرة الكورية، ومن المعروف أنه أقل فتكا من الملاريا الاستوائية التي يسببها الطفيلي "بلاسموديوم فالسيباروم" Plasmodium falciparum، والتي تصيب بلدانا إفريقية عدة.

ومع ذلك، بعد الإصابة بالملاريا، أصيبت شين ببكتيريا غير سِلَيَة، وهو مرض رئوي يصيب عادة الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقالت لوكالة فرانس برس "الملاريا مرض مرعب حقا"، مضيفة أنها تأمل أن يُبذل المزيد من الجهود لمنع انتشاره.

ولكن مع إعلان كوريا الشمالية المسلحة نووياً أن سيول هي "عدوها الرئيسي" هذا العام، وفي ظل قطع الاتصالات بين الجارتين مع رفض كوريا الشمالية العروض المتكررة للمساعدات الخارجية، فإن التعاون في مكافحة الملاريا يبدو مستبعدا.





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