تشيلسي يوقع مع موهبة جينك البلجيكي

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع مايك بيندرز، حارس مرمى فريق جينك البلجيكي الصاعد.

ومن المقرر أن ينضم الحارس البلجيكي /19 عاما/ للفريق اللندني الصيف المقبل، حيث يمتد عقده حتى عام 2032.

وشارك بيندرز، بلجيكا للناشئين تحت 19 عاما، لأول مرة مع جينك الشهر الماضي فقط، خلال لقائه ضد فريق ستاندرد لييج، وحافظ على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ومن المقرر أن يبقى بيندرز مع جينك في البلجيكي الممتاز لبقية الموسم الحالي.

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