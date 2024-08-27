وفاة طالب وإصابة 11 آخرين بحادث تدهور مركبة في دبي

دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، ذوي الطلبة إلى اختيار السائقين ممن لديهم الكفاءات والقدرات العالية للقيادة، والملتزمين بقواعد وآداب السير والمرور لنقل الطلبة من وإلى بأمان.

كما نوه بضرورة التأكد من سلامة جميع أجزاء المركبة وفحص الإطارات ورصد حالتها، خاصة في الفترة الحالية من العام، والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، مؤكداً ضرورة زيادة الوعي وتعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين، موضحاً أن السائق والمركبة يمثلان عنصرين أساسيين على الطريق.

وحذر اللواء سيف المزروعي، من مخاطر قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب الشديد والنعاس، موضحا أن التعب يعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر في القدرة على القيادة الآمنة، حيث يزيد شعور السائق بالتعب خلال الساعات الطويلة من العمل، مما يضعف قدرة السائق على التركيز ويحد من سرعة رد الفعل لديه بسبب الإنهاك، بالإضافة الى عدم تحميل المركبة فوق الأعداد المسموح فيها.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى وفاة طالب وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة، بمن فيهم السائق، في حادث تدهور مركبة على شارع حتا لهباب، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة والإهمال وعدم الانتباه من قبل السائق، مما أفقده السيطرة على المركبة وانحرافها بشكل مفاجئ ثم اصطدامها بالحاجز الحديدي وتدهورها في الساحة الرملية خارج الشارع، وأسفر الحادث عن وفاة الطالب وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقل إلى مكان الحادث الفرق المختصة من الإدارة العامة للمرور، فيما انتقل خبراء قسم حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف للقيام بمهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وذكر أنه من المسببات الرئيسة للحوادث، السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ، وغياب المسؤولية من جانب السائقين، داعياً سائقي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب مفاجآت الطريق، وأخذ الوقت الكافي من النوم قبل الشروع في القيادة وعدم القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق حفاظاً على سلامتهم من خطر وقوع الحوادث.

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