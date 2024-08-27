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دليل جديد من اتحاد اللاعبين لمساعدة اللاعبات الحوامل على العودة للملاعب

8/27/2024 8:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين دليلا من 48 صفحة لمساعدة اللاعبات وأسرهن والأجهزة المعاونة في الفرق على فهم والتعامل مع مرحلة الحمل ومسيراتهن في اللعب بعد الولادة بشكل أفضل.

ويأتي الكتيب الذي يحمل عنوان "دليل العودة للعب بعد الولادة" في ظل ما اكتشفه الاتحاد من نقص المعرفة في عالم كرة القدم الاحترافية.

وقالت أليكس كولفين مدير السياسات والعلاقات الاستراتيجية المتعلقة بكرة القدم النسائية في الاتحاد خلال اتصال عبر الفيديو "هناك تباين ملحوظ، ليس فقط في عالم كرة القدم، ولكن في الرياضة بشكل عام إذ لا يمكنك إنجاب طفل وتكونين رياضية.

"(سيكون) في الواقع بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في عالم كرة القدم النسائية الاحترافية".

وكتب الدليل فريق عمل من لاعبات محترفات لديهن أطفال ومن بينهن مهاجمة جاميكا السابقة تشينا ماثيوز وحارسة مرمى ألمانيا ألموث شولت والأمريكية كريستال دان والأيسلندية سارة بيورك جونارسدوتير بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في القطاع الطبي.

ويتناول الدليل كل شيء بدءا من حقوق اللاعبات حتى النصائح المتعلقة بالمناقشات مع الأندية إلى المخاوف الجسدية المباشرة بشأن النوم والتغذية والتدريب أثناء الحمل وصولا إلى المخاوف طويلة المدى مثل الرضاعة الطبيعية والعودة إلى التدريب واللعب على مستوى رفيع.

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