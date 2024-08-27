النوايسة: الأردن مستمر بحشد موقف دولي لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته مجمع الحسين للأعمال يوم أمس، على أهمية تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وأشار النوايسة خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء بعنوان " الأمن الغذائي والدوائي الإنجازات والتحديات"، أن هناك تنسيق مستمر للأردن مع الأشقاء العرب لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، منوها الى اطلاق المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة استعادة الأمل يوم أمس، والتي تُعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، ومن المتوقع أن تشمل أكثر من ١٤ ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.

وأضاف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المحافظة على صحة ومأمونية غذاء ودواء الأردنيين.