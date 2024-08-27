النوايسة: الأردن مستمر بحشد موقف دولي لوقف العدوان على غزة

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- Khaberni) خبرني - قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته مجمع الحسين للأعمال يوم أمس، على أهمية تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأشار النوايسة خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء بعنوان " الأمن الغذائي والدوائي الإنجازات والتحديات"، أن هناك تنسيق مستمر للأردن مع الأشقاء العرب لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، منوها الى اطلاق المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة استعادة الأمل يوم أمس، والتي تُعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، ومن المتوقع أن تشمل أكثر من ١٤ ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.
وأضاف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المحافظة على صحة ومأمونية غذاء ودواء الأردنيين.
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