Wednesday, 28 August 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النوايسة: الأردن مستمر بحشد موقف دولي لوقف العدوان على غزة

8/27/2024 8:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته مجمع الحسين للأعمال يوم أمس، على أهمية تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وأشار النوايسة خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء بعنوان " الأمن الغذائي والدوائي الإنجازات والتحديات"، أن هناك تنسيق مستمر للأردن مع الأشقاء العرب لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، منوها الى اطلاق المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة استعادة الأمل يوم أمس، والتي تُعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، ومن المتوقع أن تشمل أكثر من ١٤ ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.

وأضاف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المحافظة على صحة ومأمونية غذاء ودواء الأردنيين.

MENAFN27082024000151011027ID1108605563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث