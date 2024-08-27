طيران ناس يدشن توسعاً ضخماً في سوق الإمارات بإطلاق ثماني وجهات وخطوط سير جديدة بدءاً من سبتمبر

(MENAFN
- Tales & Heads) الرياض، 27 أغسطس 2024: يستعد طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، لإطلاق مجموعة من الوجهات والخطوط المباشرة الجديدة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في بداية سبتمبر، ليضاعف شبكة الوجهات وخطوط السير في سوق الإمارات ، ليصبح أكبر ناقل جوي يخدم المطارات الرئيسية الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة برحلات من أربع مدن سعودية، بما يتماشى مع خطط طيران ناس للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج (ضيوف الرحمن) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
ومع تشغيل طيران ناس رحلات حالياً إلى مطار دبي الدولي من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، سيضيف ثلاثة مطارات أخرى بالإمارات، تشمل مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومطار الشيخ زايد الدولي في أبو ظبي، ومطار الشارقة الدولي.
وبدءاً من الأول من سبتمبر، سيطلق طيران ناس رحلات مباشرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار آل مكتوم الدولي بدبي، ومن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطاري الشيخ زايد الدولي بأبوظبي والشارقة الدولي. وفي اليوم نفسه، سيطلق طيران ناس رحلات مباشرة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار الشارقة الدولي. وفي اليوم التالي، الثاني من سبتمبر، سيتم تشغيل خط جوي جديد آخر من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة إلى مطار الشيخ زايد الدولي في أبوظبي.
وسيجعل هذا التوسع الضخم طيران ناس الناقل الجوي السعودي الوحيد الذي يخدم المطارات الرئيسية الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر زيادة عدد رحلات طيران ناس بين المملكة والإمارات إلى أكثر من 20 رحلة يومية.
ووقع طيران ناس في يوليو الماضي اتفاقية شراء 160 طائرة جديدة من إيرباص بينها 30 طائرة عريضة البدن، رافعاً حجم طلبياته لشراء الطائرات إلى 280 طائرة ، مما يجعلها واحدة من أكبر طلبيات شراء الطائرات في المنطقة، بهدف مواكبة نمو قطاع الطيران المدني في المملكة بدعم من برامج رؤية السعودية 2030، وتحقيق خطة الشركة الطموحة للنمو والتوسع والتي أطلقتها تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة طيران ناس كواحد من أفضل 4 شركات طيران اقتصادي في العالم.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
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