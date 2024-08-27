"تريمبل" تتصدر مشهد التكنولوجيا المتصلة المتقدمة في ظل ازدهار قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) 27 أغسطس 2024 – أكدت "تريمبل" (Trimble)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا البناء والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: TRMB)، على أهمية التكنولوجيا المتقدمة في ضمان الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتقليل التكاليف في ظل النمو السريع لقطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عن تحديثات مهمة لحلولها البرمجية المتطورة والتي يُمكن دمجها بسهولة مع أجهزة "تريمبل" وحلول الشركات الأخرى، ما يُتيح للشركات تحسين سير العمل وتقليل الأخطاء وتسهيل التواصل خلال جميع مراحل البناء لضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب، مع الالتزام بالميزانية المحددة.
وأكدت شركة "تريمبل" أن "الوقت يعادل المال في مجال البناء"، مشيرة إلى أهمية حلول البناء المتصلة في تسريع إنجاز المشاريع؛ إذ تُشير التوقّعات إلى أنّ قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات سيُسجّل متوسط معدل نمو سنوي يتجاوز 3 في المائة بين عامي 2025 و2028، نتيجة للاستثمارات القوية في مشاريع النقل والإسكان والطاقة المتجددة. أما في المملكة العربية السعودية، فيُتوقّع أن تصل قيمة قطاع الإنشاءات إلى 70.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وإلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وتُوفر هذه الأسواق فرصاً استثنائية لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة التي يُمكنها تحسين كفاءة وعمليات البناء.
وقال بول واليت، المدير الإقليمي لشركة "تريمبل سوليوشنز" في منطقة الشرق الأوسط: "نحرص على تصميم حلولنا المتقدمة في مجال البناء المتصل خصيصاً لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجه أسواق البناء في المنطقة. ويتطلّب إكمال المشاريع بدقة وفي الوقت المحدد معالجة جُملةٍ من القضايا الأساسية مثل دقة التصميم والتنسيق بين أصحاب المصلحة وكفاءة إدارة الوثائق، حيث يساعد ذلك في تقليل التكاليف. ونعمل حالياً على توسيع مجموعة حلولنا المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط".
ويؤدي انتشار المدن الذكية إلى ارتفاع الطلب على البنى التحتية الصديقة للبيئة والفعالة. ونتيجة لذلك، تسعى الحكومات إلى الاستعانة بحلول تُسهم في تسهيل اعتماد البنية التحتية المتصلة المؤتمتة. وتماشياً مع ذلك، تُسَخِّر شركة "تريمبل" تقنياتها المتقدمة لدفع مسيرة التحول نحو مشاريع التطوير الحضري المستدامة والمتكاملة.
وتستعد شركة "تريمبل" لتوسيع انتشار مجموعة برمجياتها لإدارة وثائق البناء في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف تعزيز انسيابية سير العمل. وسيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر البناء المتصل (Connected Construction Conference) الذي سيُعقد في متحف المستقبل في دبي بتاريخ 30 أكتوبر المقبل.
ويُتوقّع أن تؤدي حلول "تريمبل" المتطورة دوراً أساسياً في تشكيل الأسواق المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تحسين كفاءة المشاريع وتقليل التكاليف. وبفضل خبرتها الطويلة كشركة رائدة في سوق حلول البناء، تمتلك "تريمبل" القدرة على دعم وتعزيز التنمية في الأسواق الرئيسية في المنطقة.
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