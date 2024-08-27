مهيدات: هدفنا إيجاد أسواق جديدة للأدوية الاردنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الثلاثاء، إن المشروع الذي أطلقته بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بشأن دعم صناعة الأدوية في الأردن جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية.
وأكد على أن المشروع يهدف إلى إيجاد أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وخلق بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا.
وأضاف مهيدات أن إطلاق المشروع يأتي تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، إذ أُدرج القطاع الدوائي ضمن مقدمة أولوياتها باعتباره قطاعا رائدا وواعدا، من حيث فرصه وآفاقه القابلة للتطور والتوسع بشكل استراتيجي.
وأشاد بالتشاركية الحقيقية والدعم الفني الموصول من مؤسسة التمويل الدولية للوصول إلى أعلى المستويات وأكثرها تقدما من حيث نضج السلطة التنظيمية وتعزيز قدرات وخبرات كوادر المؤسسة في مجال المعايير المعتمدة عالميا ومنها المعايير المعتمدة من قبل منظمة الاتحادية الدولية للتفتيش الدوائي PIC/s ومعايير منظمة الصحة العالمية ما يدعم سعي المؤسسة نحو الحصول على الاعتمادية النهائية كجهاز رقابي معتمد دوليا، من قبل هذه المنظمات.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024، وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل وتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إضافة إلى توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة.
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