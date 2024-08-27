مهيدات: هدفنا إيجاد أسواق جديدة للأدوية الاردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الثلاثاء، إن المشروع الذي أطلقته بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بشأن دعم صناعة الأدوية في الأردن جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية.





وأكد على أن المشروع يهدف إلى إيجاد أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وخلق بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا.





وأضاف مهيدات أن إطلاق المشروع يأتي تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، إذ أُدرج القطاع الدوائي ضمن مقدمة أولوياتها باعتباره قطاعا رائدا وواعدا، من حيث فرصه وآفاقه القابلة للتطور والتوسع بشكل استراتيجي.





وأشاد بالتشاركية الحقيقية والدعم الفني الموصول من مؤسسة التمويل الدولية للوصول إلى أعلى المستويات وأكثرها تقدما من حيث نضج السلطة التنظيمية وتعزيز قدرات وخبرات كوادر المؤسسة في مجال المعايير المعتمدة عالميا ومنها المعايير المعتمدة من قبل منظمة الاتحادية الدولية للتفتيش الدوائي PIC/s ومعايير منظمة الصحة العالمية ما يدعم سعي المؤسسة نحو الحصول على الاعتمادية النهائية كجهاز رقابي معتمد دوليا، من قبل هذه المنظمات.





وأضاف مهيدات أن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024، وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل وتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إضافة إلى توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة.