43960 زيارة تفتيشية لللغذاء والدواء في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، الثلاثاء، إن مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية تشكل ما نسبته أقل من 1% من مجمل جولات التفتيش التي تنفذها المؤسسة.

وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي الذي انطلق بعنوان " الأمن الغذائي والدوائي الإنجازات والتحديات"، أن 43960 زيارة تفتيشية قامت بها المؤسسة خلال العام الحالي لمنشآت غذائية، فيما وصل عدد الإغلاقات خلالها 290، إضافة إلى 1142 زيارة تفتيشية قامت بها المؤسسة خلال العام الحالي لمنشآت صيدلانية وغير صيدلانية.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تقوم بدور رقابي نوعي على المؤسسات القائمة على إنتاج وبيع الغذاء في المملكة، وموضحا أن تقييمات الغذاء والدواء الاردني معتمدة عالميا.

وقال إن المؤسسة تعمل على أتمتة الخدمات بشكل أكبر، وتفعيل برامج الرقابة الإلكترونية، ومؤكدا على أن دراسة سعر الدواء تتم بناء على أسس، ويوجد لجنة مشكلة تعمل على مراجعة هذه الأسس.

أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، قال خلال المنتدى، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته مجمع الحسين للأعمال، على أهمية تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى التنسيق المستمر للأردن مع الأشقاء العرب لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، مبينا أن المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة بعنوان "استعادة الأمل" والتي تُعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، من المتوقع أن تشمل أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.

وأوضح النوايسة أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المحافظة على صحة ومأمونية غذاء ودواء الأردنيين.