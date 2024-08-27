43960 زيارة تفتيشية لللغذاء والدواء في 2024

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- Khaberni) خبرني - قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، الثلاثاء، إن مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية تشكل ما نسبته أقل من 1% من مجمل جولات التفتيش التي تنفذها المؤسسة.
وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي الذي انطلق بعنوان " الأمن الغذائي والدوائي الإنجازات والتحديات"، أن 43960 زيارة تفتيشية قامت بها المؤسسة خلال العام الحالي لمنشآت غذائية، فيما وصل عدد الإغلاقات خلالها 290، إضافة إلى 1142 زيارة تفتيشية قامت بها المؤسسة خلال العام الحالي لمنشآت صيدلانية وغير صيدلانية.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تقوم بدور رقابي نوعي على المؤسسات القائمة على إنتاج وبيع الغذاء في المملكة، وموضحا أن تقييمات الغذاء والدواء الاردني معتمدة عالميا.
وقال إن المؤسسة تعمل على أتمتة الخدمات بشكل أكبر، وتفعيل برامج الرقابة الإلكترونية، ومؤكدا على أن دراسة سعر الدواء تتم بناء على أسس، ويوجد لجنة مشكلة تعمل على مراجعة هذه الأسس.
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، قال خلال المنتدى، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته مجمع الحسين للأعمال، على أهمية تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى التنسيق المستمر للأردن مع الأشقاء العرب لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، مبينا أن المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة بعنوان "استعادة الأمل" والتي تُعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، من المتوقع أن تشمل أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.
وأوضح النوايسة أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المحافظة على صحة ومأمونية غذاء ودواء الأردنيين.
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