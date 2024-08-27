موزة العتيبة: رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات يدرن استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم

أوضحت سعادة موزة سعيد بن أحمد العتيبة مؤسس مجموعة«العتيبة إنماء» أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية هامة للاحتفاء بإنجازاتها وريادتها ونجاحها في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مشيرة إلى أن دعم وتشجيع القيادة الرشيدة كان له دور كبير وهام في تعزيز الثقة لدى المواطنات الاماراتيات، مما مكنهن من تحقيق النجاحات في مختلف القطاعات والمجالات.

وعبّرت سعادة موزة العتيبة عن اعتزازها بالنجاحات الهامة والملموسة التي تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيقها على مدار تاريخ دولة الإمارات، حيث تمكنت من إثبات جدارتها في قطاع الأعمال والاقتصاد من خلال وجود ما يفوق 25 ألف سيدة ورائدة أعمال إماراتية، ويتولين إدارة استثمارات تفوق 60 مليار درهم.

وأشادت موزة العتيبة في هذه المناسبة بالدعم والمساندة التي أولتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للمرأة الإماراتية وتشجيعها على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمجتمع.

وأوضحت العتيبة أنه بدعم «أم الإمارات» تمكنت المرأة الإماراتية من العمل في مختلف المجالات وبلوغ أعلى المراتب والمناصب، مشيدة بدعم سموها المتواصل للمرأة الإماراتية والإنجازات التي تحققها.

وأفادت العتيبة أن المرأة الإماراتية قد استفادت من الدعم الكبير الذي توليه لها القيادة الرشيدة، مما مكنها من العمل والاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية ودخول قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية والرقمي.

وأشارت إلى نجاح المرأة الإماراتية في تبوء مراتب عالية ومتقدمة في مختلف المناصب الحكومية والإدارية والهامة في مؤسسات ودوائر وهيئات الدولة، وتولي مهام قيادية وتحقيق تمثيل قوي وعالي في المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء، إلى جانب التمثيل الدبلوماسي عبر توليها منصب سفيرة في العديد من العواصم العالمية

الجدير ذكره أن سعادة موزة سعيد بن أحمد العتيبة تعتبر من سيدات الأعمال الأبرز على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي.

وتعتبر موزة العتيبة أول إمرة إماراتية تعمل في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وقد انطلقت أعمال المكتب الإقليمي للصندوق عن منطقة الشرق الأوسط من العاصمة الأردنية عمان في عام 1994، وانتقل لاحقاً إلى العاصمة أبوظبي.

واختارت مجلة فوربس – الشرق الأوسط سعادة موزة العتيبة ضمن قائمة أقوى السيدات عربياً في الشركات العائلية لعام 2014، والتي ضمت 200 سيدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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