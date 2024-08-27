رئيس ميتا يقر ويندم على «الرضوخ» لإدارة بايدن وقت كورونا

أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرج، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مارست ضغوطاً على منصته «فيسبوك» لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة فيروس كورونا في عام 2021.

وقال زوكربيرج في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيم جوردان: «في عام 2021، ضغط كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن، بما في ذلك البيت الأبيض، بشكل متكرر على فرقنا لأشهر عدة لفرض رقابة على بعض المحتويات المتعلقة بفيروس كورونا، بما في ذلك المحتوى الفكاهي والساخر، وأعربوا عن إحباطهم الشديد عندما لم نتفق معهم»، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأعرب زوكربيرج عن ندمه للرضوخ لمثل هذه الضغوط، متعهداً برفض أي جهود مستقبلية مشابهة أو تكرار تمويل المنظمات غير الربحية للمساعدة في جهود الانتخابات، وهي حملة تمت خلال جائحة كورونا، أثارت انتقادات الجمهوريين والعديد من الولايات ذات الميول الجمهورية لحظر الممارسة.

وأضاف إنه «في ذلك الوقت، كان هدف فيسبوك المعلن هو دفع ملايين الأشخاص نحو لقاحات كورونا»، فيما لم يذكر ما إذا كان قد غير رأيه بشأن هذا الهدف.

ووصف زوكربيرج ضغوط الإدارة الأمريكية آنذاك بأنها «كان خاطئة.. ويؤسفني أننا لم نكن أكثر صراحة بشأن هذا الأمر. وأعتقد أننا اتخذنا بعض الخيارات التي مع الاستفادة من الإدراك المتأخر والمعلومات الجديدة، لن نقوم بها اليوم».

وأردف بقوله: «أشعر بقوة أنه لا ينبغي لنا التنازل عن معايير المحتوى الخاصة بنا؛ بسبب الضغط من أي إدارة في أي اتجاه، ونحن على استعداد للرد إذا حدث شيء مثل هذا مرة أخرى».

بدوره، قال متحدث باسم «ميتا» إن الرسالة تتحدث عن نفسها، وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن مناقشاته مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت تهدف إلى الترويج لتبني اللقاحات وأهداف الصحة العامة الأخرى، إذ خشي مسؤولو الإدارة في ذلك الوقت من تردد الأمريكيين في الحصول على اللقاحات، بسبب المعلومات الكاذبة التي رأوها على فيسبوك.

وتطرق زوكربيرج إلى الإنفاق على الحملات الانتخابية، قائلاً إنه «لا يخطط لتكرار الإنفاق الضخم بالانتخابات».

وكتب في الرسالة: «على الرغم من أن التحليل الذي رأيته يظهر خلاف ذلك، فأنا أعلم أن بعض الناس يعتقدون أن هذا العمل أفاد حزباً على الآخر. هدفي هو أن أكون محايداً، ولا أؤدي دوراً بطريقة أو بأخرى. لذلك لا أخطط لتقديم مساهمة مماثلة في هذه الدورة».

وتبرع مؤسس فيسبوك وزوجته بريسيلا تشان بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمات غير ربحية للمساعدة على إجراء الانتخابات خلال جائحة فيروس كورونا عام 2020، حينها، قالت العديد من المحليات إن الأموال كانت بمثابة شريان حياة لمساعدتها في تسجيل الناخبين، وإنشاء أكشاك تصويت متباعدة اجتماعياً وتوفير المعدات لفرز بطاقات الاقتراع بالبريد.

وقال زوكربيرج إن «ميتا لم يكن ينبغي لها أن تخفض مرتبة قصة نشرتها صحيفة (نيويورك بوست) عن نجل الرئيس بايدن هانتر بايدن قبل انتخابات 2020».

ورفضت المحكمة العليا في يونيو الماضي دعوى قضائية رفعتها ولايتان يقودهما الحزب الجمهوري زعمت أن مسؤولي إدارة بايدن ضغطوا بشكل غير قانوني على منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي تم وضع علامة عليه على أنه تضليل.

وقضت المحكمة بأنه لا الولايات، ولا الأفراد العديدين الذين رفعوا الدعوى أيضاً، يمكنهم إثبات أن تقييد خطابهم عبر الإنترنت كان نتيجة لضغوط من المسؤولين الحكوميين على شركات التواصل الاجتماعي.

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