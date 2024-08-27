مسؤول روسي: تورط أمريكا في توغل أوكرانيا بمنطقة كورسك حقيقة



نقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب الخارجية الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن تورط الولايات المتحدة في توغل أوكرانيا داخل منطقة كورسك في غرب روسيا "حقيقة".

ولم يقدم ريابكوف دليلا يدعم ما يؤكده. لكنه قال، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية ودون الخوض في تفاصيل، إن رد موسكو قد يكون أقوى من ذي قبل.

وقال البيت الأبيض إنه لم يكن على علم مسبق بالعملية الأوكرانية في كورسك.

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