مسؤول روسي: تورط أمريكا في توغل أوكرانيا بمنطقة كورسك حقيقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن تورط الولايات المتحدة في توغل أوكرانيا داخل منطقة كورسك في غرب روسيا "حقيقة".
ولم يقدم ريابكوف دليلا يدعم ما يؤكده. لكنه قال، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية ودون الخوض في تفاصيل، إن رد موسكو قد يكون أقوى من ذي قبل.
وقال البيت الأبيض إنه لم يكن على علم مسبق بالعملية الأوكرانية في كورسك.
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