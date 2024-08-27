أوكرانيا تعلن السيطرة على 100 بلدة وأسر 594 جندياً روسياً في كورسك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الثلاثاء بأن قوات بلاده سيطرت على مئة بلدة و1294 كيلومترا مربّعا في منطقة كورسك الحدودية الروسية حيث أسرت 594 جنديا منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أسابيع.
وقال سيرسكي خلال منتدى في كييف "حتى اللحظة، سيطرنا على 1294 كلم مربعا من الأراضي ومئة بلدة... تم أسر 594 عنصرا من القوات المسلّحة الروسية في هذه المنطقة".
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