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أوكرانيا تعلن السيطرة على 100 بلدة وأسر 594 جندياً روسياً في كورسك

8/27/2024 7:24:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الثلاثاء بأن قوات بلاده سيطرت على مئة بلدة و1294 كيلومترا مربّعا في منطقة كورسك الحدودية الروسية حيث أسرت 594 جنديا منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أسابيع.

وقال سيرسكي خلال منتدى في كييف "حتى اللحظة، سيطرنا على 1294 كلم مربعا من الأراضي ومئة بلدة... تم أسر 594 عنصرا من القوات المسلّحة الروسية في هذه المنطقة".

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