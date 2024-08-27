مقتل 27 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل سبعة فلسطينيين، على الأقل، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف دير البلح والبريج وخان يونس وحي الزيتون بمدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر صحية قولها إن أربعة مواطنين "استشهدوا" وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح وسط القطاع.
ووفق المصادر ،"استُشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء غارة جوية للاحتلال على منزل في منطقة بطن السمين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع".
وأضافت المصادر أن "أبا وابنه استُشهدا جراء قصف منزلهما في مخيم البريج، بينما استُشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال منطقة الأبرار شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة".
وكانت مصادر طبية أفادت بمقتل
20
فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.
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