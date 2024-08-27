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مقتل 27 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

8/27/2024 7:24:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قتل سبعة فلسطينيين، على الأقل، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف دير البلح والبريج وخان يونس وحي الزيتون بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر صحية قولها إن أربعة مواطنين "استشهدوا" وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح وسط القطاع.

ووفق المصادر ،"استُشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء غارة جوية للاحتلال على منزل في منطقة بطن السمين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأضافت المصادر أن "أبا وابنه استُشهدا جراء قصف منزلهما في مخيم البريج، بينما استُشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال منطقة الأبرار شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة".

وكانت مصادر طبية أفادت بمقتل
20
فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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