الإمارات بين أفضل 3 وجهات لأثرياء الأصول المشفرة

ارتفع عدد مليونيرات العملات المشفرة في العالم بنسبة 95% خلال العام الماضي مع ارتفاع صناديق تداول العملات الرقمية وغيرها من الأصول المشفرة، حيث يوجد حالياً 172300 شخص في العالم حالياً يمتلكون أصولاً مشفرة لا تقل قيمتها عن مليون دولار، ارتفاعاً من 88200 في العام الماضي، بحسب «نيو وورلد ويلث» و«هانلي أند بارتنرز»

ولم تخلق العملات المشفرة المزيد من أصحاب الملايين والمليارات فحسب، بل ستغير أيضاً مكان إقامة وعمل الأثرياء، حيث يتطلع العديد من أثرياء العملات المشفرة الجدد إلى الانتقال إلى أماكن صديقة للضرائب والعملات المشفرة.

وقال دومينيك فوليك، رئيس العملاء الخاصين في «هانلي آند بارتنرز»: «شهدنا ارتفاعاً كبيراً في عدد أثرياء العملات المشفرة الذين يسعون إلى خيارات إقامة وجنسية بديلة. ولتقديم المشورة بشكل أفضل أنشأت هانلي آند بارتنرز مؤشر تبني العملات المشفرة، الذي يصنف الدول حسب نهجها الضريبي والتنظيمي للعملات المشفرة.

وبحسب تصنيف هانلي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى على المؤشر، بفضل نظامها المصرفي الداعم، والاستثمارات الكبيرة، واللوائح الشاملة مثل قانون خدمات الدفع، والصناديق التنظيمية، والتوافق مع المعايير العالمية. واحتلت هونج كونج المرتبة الثانية، تليها دولة الإمارات في المركز الثالث ثم الولايات المتحدة الأمريكية رابعاً، والمملكة المتحدة خامساً.

وخلال العام الماضي، تضاعف عدد مليونيرات البتكوين فقط، بأكثر من الضعف إلى 85400 مليونير كما ازدادت صفوف أغنياء العملات المشفرة على طول سلم الثروة، بداية من المليونيرات وصولاً إلى المليارديرات. وحسب التقرير يوجد حالياً 325 من فائقي الثراء، الذين يمتلكون 100 مليون دولار فأكثر من الأصول المشفرة، إلى جانب 28 مليارديراً.

وتعكس هذه الزيادة النمو السريع لصناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين، والتي لديها الآن أكثر من 50 مليار دولار من الأصول منذ إطلاقها في يناير من العام الجاري، بعد موجة من مشاركة المؤسسات فيها.

وقفز سعر البتكوين بنسبة 45% هذا العام إلى نحو 64000 دولار. ومع زيادة قيمة العملات الأخرى، ارتفعت القيمة السوقية للأصول المشفرة إلى 2.3 تريليون دولار، ارتفاعاً من 1.2 تريليون دولار في الصيف الماضي.

ومن بين 6 أشخاص تحولوا إلى مليارديرات من العملات المشفرة خلال العام الماضي، يمكن إرجاع سبب ثراء 5 منهم إلى البتكوين، ما يؤكد مكانتها المهيمنة عندما يتعلق الأمر بجذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يشترون حيازات كبيرة، بحسب أندرو أمويلز، رئيس الأبحاث في «نيو وورلد ولث».

ووفقاً لمجلة فوربس، فإن أغنى ملياردير من التشفير، للعام الثالث على التوالي، هو تشانغ بينج تشاو، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة باينانس، الذي تقدر ثروته بنحو 33 مليار دولار. وقد أقر تشاو بالذنب في تهم غسل أموال في نوفمبر بالولايات المتحدة ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. وارتفعت ثروته بأكثر من 10.5 مليارات دولار خلال العام الماضي.

ويحتل المرتبة الثانية برايان أرمسترونج، المؤسس المشارك لشركة Coinbase، بقيمة تقدر بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس، يليه جيانكارلو ديفاسيني، المدير المالي لشركة Tether، ومايكل سيلور، المؤسس المشارك لشركة MicroStrategy.

من المؤكد أن العديد من الأصول المشفرة لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في عام 2021، ويمثل ارتفاع البتكوين الأخير في الأساس رحلة ذهاب وإياب لمدة 3 سنوات إلى تلك المستويات. وبلغت الأصول المشفرة قيمة سوقية قدرها 3 تريليونات دولار في نوفمبر 2021.

ويمكن أن يؤدي القبول المتزايد للأصول المشفرة بين كبار مديري الأصول مثل «بلاك روك» و«فيديليتي»، وبمساعدة قوة مبيعات مورجان ستانلي المكونة من 15000 وسيط، لزيادة ثروة حاملي العملات المشفرة الكبار.

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