المؤشر يسجل أقصى حمل في تاريخه والكهرباء تنوه بقطع التيار

المؤشر يسجل أقصى حمل في تاريخه والكهرباء تنوه بقطع التيار
التاريخ
8/27/2024 7:19:31 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
نوهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنها قد تضطر لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق غير السكنية نظراً لارتفاع الأحمال الكهربائية والإصلاحات الطارئة لبعض وحدات توليد الطاقة الكهربائية.
وقد بلغ الحمل الكهربائي في منتصف وقت الذروة 17370 ميغاواط وهو اعلى حمل يسجل حتى الآن.
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