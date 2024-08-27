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المؤشر يسجل أقصى حمل في تاريخه والكهرباء تنوه بقطع التيار

8/27/2024 7:19:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي

نوهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنها قد تضطر لقطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق غير السكنية نظراً لارتفاع الأحمال الكهربائية والإصلاحات الطارئة لبعض وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وقد بلغ الحمل الكهربائي في منتصف وقت الذروة 17370 ميغاواط وهو اعلى حمل يسجل حتى الآن.

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