Wednesday, 28 August 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشييع جثامين الشهداء الأربعة في مخيم نور شمس شرق طولكرم

8/27/2024 7:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - شيعت جماهير شعبنا في طولكرم، ظهر اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الأربعة من مخيم نور شمس، الذين استُشهدوا الليلة الماضية، بقصف مسيرة للاحتلال منزلا في حارة المنشية في المخيم.

والشهداء الأربعة هم: مهند كمال قرعاوي (18 عاما)، وعدنان أيسر جابر (15 عاما)، ومحمد علي مصطفى يوسف (49 عاما)، ومحمد أحمد محمد عليان (16 عاما)، فيما شيع جثمان الشهيد جبريل غسان جبريل (20 عاما)، الذي ارتقى في القصف في مسقط رأسه بمدينة قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وجاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه ميدان الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، حيث كان في استقبالهم جماهير المخيم، الذين توجهوا بجثامين الشهداء إلى منازل ذويهم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وتمت الصلاة عليهم في حديقة العودة ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة نور شمس.

وكان الإضراب الشامل قد عم منذ ساعات الصباح محافظة طولكرم، بدعوة من فصائل العمل الوطني، حدادا على أرواح الشهداء.

MENAFN27082024000205011050ID1108605396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث