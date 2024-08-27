تشييع جثامين الشهداء الأربعة في مخيم نور شمس شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - شيعت جماهير شعبنا في طولكرم، ظهر اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الأربعة من مخيم نور شمس، الذين استُشهدوا الليلة الماضية، بقصف مسيرة للاحتلال منزلا في حارة المنشية في المخيم.
والشهداء الأربعة هم: مهند كمال قرعاوي (18 عاما)، وعدنان أيسر جابر (15 عاما)، ومحمد علي مصطفى يوسف (49 عاما)، ومحمد أحمد محمد عليان (16 عاما)، فيما شيع جثمان الشهيد جبريل غسان جبريل (20 عاما)، الذي ارتقى في القصف في مسقط رأسه بمدينة قلقيلية.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.
وجاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه ميدان الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، حيث كان في استقبالهم جماهير المخيم، الذين توجهوا بجثامين الشهداء إلى منازل ذويهم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وتمت الصلاة عليهم في حديقة العودة ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة نور شمس.
وكان الإضراب الشامل قد عم منذ ساعات الصباح محافظة طولكرم، بدعوة من فصائل العمل الوطني، حدادا على أرواح الشهداء.
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