تشييع جثامين الشهداء الأربعة في مخيم نور شمس شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - شيعت جماهير شعبنا في طولكرم، ظهر اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الأربعة من مخيم نور شمس، الذين استُشهدوا الليلة الماضية، بقصف مسيرة للاحتلال منزلا في حارة المنشية في المخيم.

والشهداء الأربعة هم: مهند كمال قرعاوي (18 عاما)، وعدنان أيسر جابر (15 عاما)، ومحمد علي مصطفى يوسف (49 عاما)، ومحمد أحمد محمد عليان (16 عاما)، فيما شيع جثمان الشهيد جبريل غسان جبريل (20 عاما)، الذي ارتقى في القصف في مسقط رأسه بمدينة قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وجاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه ميدان الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، حيث كان في استقبالهم جماهير المخيم، الذين توجهوا بجثامين الشهداء إلى منازل ذويهم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وتمت الصلاة عليهم في حديقة العودة ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة نور شمس.

وكان الإضراب الشامل قد عم منذ ساعات الصباح محافظة طولكرم، بدعوة من فصائل العمل الوطني، حدادا على أرواح الشهداء.