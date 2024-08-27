وقفات في رام الله وجنين ونابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) محافظات/ PNN - شارك العشرات من المواطنين وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في وقفات، بمحافظات رام الله وجنين ونابلس، تحت شعار: "لنا أسماء ولنا وطن"، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من الثلاجات.

ودعا المشاركون في الوقفة التي نُظمت بمدينة رام الله، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء كافة، أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية إلى أخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته، وفيما تسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين، رافعين صور الأسرى المحتجزة جثامينهم وأسماءهم.

وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن منظومة الاحتلال ما زالت تمارس الإرهاب في غزة، والعالم يقف صامتا لم يحرك ساكنا من أجل تطبيق المعايير الإنسانية.

وشدد على ضرورة السير نحو وحدتنا الوطنية، كونها صمام الأمان لحماية المشروع الوطني وكنس الاحتلال.

بدوره، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري،

إنه لأول مرة تزيد أعداد من تم إخفاؤهم قسرا عن عدد الجثامين الموثق احتجازها، ولأول مرة نشهد هذا العبث واسع النطاق باستباحة أجساد الفلسطينيين، أحياءً وموتى ومحتجزين، إذ ارتفع عدد الشهداء في ثلاجات الاحتلال من 103 شهداء عام 2022، إلى 142 شهيدا عام 2023 إلى 296 شهيدا هذا العام، دون احتساب عدد غير معروف من شهداء غزة، هذا إضافة إلى حوالي 256 شهيدا في مقابر الأرقام و75 مفقودا قبل حرب الإبادة، حسب سجلات الحملة الوطنية.

وأضاف، أنه زاد عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم من 11 إلى 32 أسيرا استُشهدوا في الأسر جراء التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، و55 طفلا لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، و9 نساء، يضاف إلى كل ذلك عدد غير معروف، يقدره البعض بالآلاف من شهداء غزة المختفين قسرا، وينطبق التوصيف القانوني للرهائن ليس فقط على آلاف الفلسطينيين الذين يتم الزج بهم في معسكرات التعذيب الفاشية، بل على المئات ممن تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم.

ودعا السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تسمية الأشياء بأسمائها، بأن نقول الرهائن الفلسطينيين في معسكرات التعذيب، والرهائن الفلسطينيين في الثلاجات، والرهائن الفلسطينيين في مقابر الأرقام، وأن ننتج أفلاما قصيرة ورسائل صوتية بالآلاف وبكل اللغات، لتجوب العالم، مطالبين بالاعتراف بالمكانة القانونية للرهائن الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الاحتلال هدم خلال العام الجاري 43 من منازل عائلات الشهداء والأسرى، وأخذوا قياسات منازل أخرى، تحت خطر الهدم الوشيك، الذي يندرج تحت بند العقوبات الجماعية، مقابل 17 جريمة هدم عقابي خلال العام الذي سبقه.

وفي جنين، دعا المشاركون في الوقفة، التي نُظمت على دوار السينما، أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية كافة إلى أخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته، وفي ما تسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين.

وحمل المشاركون في المسيرة صور الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجريمة احتجازهم، والداعية إلى معاقبة الاحتلال الماضي في جريمته باحتجاز الجثامين.

وقالت والدة الشهيد خليل طوالبة من مخيم جنين، والمحتجز جثمانه منذ 2-4-2022، بعد اغتياله على مدخل بلدة عرابة، إنها حتى هذا اليوم لا تعلم مصير نجلها الذي لم تتلقَّ خبراً حتى هذا اليوم.

وأضافت أنها تطالب جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والدولية وأصحاب الضمائر الحية، باسترداد جثمان نجلها وجثامين الشهداء المحتجزة كافة عند الاحتلال، لتتمكن عائلاتهم من تكريمهم ودفنهم كما يليق بهم.

وفي نابلس، قال أمين سر حركة "فتح" في نابلس محمد حمدان،

في كلمة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن الشهداء هم أبطال قدموا دماءهم من أجل حرية شعبهم، ومن أبسط حقوقهم وحقوق أهاليهم دفن جثامينهم في أرضهم.

ودعا حمدان جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى الضغط لاسترداد جثامين الشهداء، مؤكدا استمرار الفعاليات، حتى يتم الضغط على الاحتلال، لوقف سياسات العقاب التعسفي بحق الأسرى أيضا.

من جهته، قال والد الشهيد بلال رواجبة المحتجز جثمانه، إن قضيتي الأسرى، والشهداء الأسرى هما قضيتان إنسانيتان، وعلى العالم أجمع أن يقف لاسترداد الجثامين، ونصرة الأسرى الفلسطينيين.

وقال إن أعداد الجثامين المحتجزة بازدياد، ولكل شهيد قصته، ومعاناة لأهله وذويه، وهذه جريمة كبيرة، ومن حقنا دفن أبنائنا، وجميع الأهالي يعيشون على أمل وانتظار كل ساعة لوصول أي معلومة لتسليم جثمان أحد أبنائنا.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 552 جثمانا بينهم 256 في مقابر الأرقام، إضافة إلى المئات من قطاع غزة، منهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".

ومن بين الجثامين المحتجزة "9 سيدات و32 أسيرا و55 طفلا دون سن 18، و5 شهداء من أراضي 48، و6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الاحتلال من احتجاز الجثامين حيث يحتجز 149 جثمانا، وهذا العدد يشكّل أكثر من نصف الشهداء المحتجزين منذ عام 2015، علماً أن هذا المعطى لا يشمل الشهداء المحتجزين من قطاع غزة".

ويقدر عدد الشهداء المحتجزين من غزة لدى الاحتلال بالمئات، إلا أنّه لا يوجد تصريح رسمي من الاحتلال عن الأعداد الحقيقية لعدد الجثامين حتّى اليوم".