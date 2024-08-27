السفير المذبوح يضع وزير خارجية بيلاروس في صورة التطورات الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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مينسك / PNN - وضع السفير أحمد المذبوح، سفير فلسطين لدى بيلاروس، وزير
خارجية جمهورية بيلاروس، مكسيم ريجينكوف، في صورة التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية وخاصة حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، مطالبا بالتحرك لإنهاء الحرب.
جاء ذلك خلال لقاء السفير المذبوح، مع الوزير ريجينكوف، في مقر وزارة الخارجية البيلاروسية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة توقيع عدد من الاتفاقيات ذات المنفعة المشتركة، وطلب السفير من مضيفه أن تعين بلاده سفيرا لها لدى فلسطين وتفتح سفارة في رام الله أسوة بوجود سفارة فلسطينية في مينسك.
كما وضع السفير الوزير ريجينكوف، في صورة خطة الرئيس محمود عباس للذهاب مع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، للوقوف بين أبناء شعبنا وللتأكيد على أن صاحب الولاية القانونية على قطاع غزة هو دولة فلسطين، وأنه يجب على إسرائيل وقف الحرب فورا وسحب قواتها من القطاع بشكل كامل.
الوزير ريجينكوف أكد من جانبه موقف بلاده الداعم للحقوق الفلسطينية، ودعا إلى تجسيد حل الدولتين على الأرض، إذ أشار إلى أن حل الدولتين قد اتفقت عليه الدول منذ عام 1947 في قرار التقسيم، ولكن للأسف، أقيمت دولة واحدة، والثانية لم تقم بعد.
ودعا إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان.
وأكد الوزير ريجينكوف أن تل أبيب غير معنية بالتوصل إلى سلام، بل تعمل على تقويض أي فرصة للتوصل إلى حل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، عبر الاستمرار في بناء المستعمرات وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأكد استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، وجاهزيتها للتوقيع على الاتفاقيات التي جرى العمل عليها.
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