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السفير المذبوح يضع وزير خارجية بيلاروس في صورة التطورات الفلسطينية

8/27/2024 7:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مينسك / PNN - وضع السفير أحمد المذبوح، سفير فلسطين لدى بيلاروس، وزير خارجية جمهورية بيلاروس، مكسيم ريجينكوف، في صورة التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية وخاصة حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، مطالبا بالتحرك لإنهاء الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء السفير المذبوح، مع الوزير ريجينكوف، في مقر وزارة الخارجية البيلاروسية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة توقيع عدد من الاتفاقيات ذات المنفعة المشتركة، وطلب السفير من مضيفه أن تعين بلاده سفيرا لها لدى فلسطين وتفتح سفارة في رام الله أسوة بوجود سفارة فلسطينية في مينسك.

كما وضع السفير الوزير ريجينكوف، في صورة خطة الرئيس محمود عباس للذهاب مع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، للوقوف بين أبناء شعبنا وللتأكيد على أن صاحب الولاية القانونية على قطاع غزة هو دولة فلسطين، وأنه يجب على إسرائيل وقف الحرب فورا وسحب قواتها من القطاع بشكل كامل.

الوزير ريجينكوف أكد من جانبه موقف بلاده الداعم للحقوق الفلسطينية، ودعا إلى تجسيد حل الدولتين على الأرض، إذ أشار إلى أن حل الدولتين قد اتفقت عليه الدول منذ عام 1947 في قرار التقسيم، ولكن للأسف، أقيمت دولة واحدة، والثانية لم تقم بعد.

ودعا إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان.

وأكد الوزير ريجينكوف أن تل أبيب غير معنية بالتوصل إلى سلام، بل تعمل على تقويض أي فرصة للتوصل إلى حل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، عبر الاستمرار في بناء المستعمرات وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأكد استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، وجاهزيتها للتوقيع على الاتفاقيات التي جرى العمل عليها.

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