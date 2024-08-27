Wednesday, 28 August 2024 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتدي بالضرب على مزارع في بلدة الزاوية غرب سلفيت

8/27/2024 7:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالضرب على مزارع من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، واعتدت على المزارع وهيب عبد الباسط رداد، أثناء عمله في تسوية الأرض، وتقليم أشجار الزيتون.

MENAFN27082024000205011050ID1108605392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث