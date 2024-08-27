الاحتلال يعتدي بالضرب على مزارع في بلدة الزاوية غرب سلفيت
التاريخ
8/27/2024 7:13:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالضرب على مزارع
من بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، واعتدت على المزارع وهيب عبد الباسط رداد، أثناء عمله في تسوية الأرض، وتقليم أشجار الزيتون.
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