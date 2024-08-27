التربية تطلق مبادرة المدرسة وحدة تطوير لتحسين المهارات القرائية لطلبة الصفوف (1-4)

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أطلقت وزارة التربية
والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، مبادرة "المدرسة وحدة تطوير" لتحسين المهارات القرائية لطلبة الصفوف (1-4).
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأنها عقدت من خلال معهدها الوطني للتدريب التربوي والإدارة العامة للتعليم المدرسي، ورشة عمل خاصة بتدريب مدربين لمعلمي الصفين (1-2) كمرحلة أولى، ضمن المبادرة والتي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج "دعم أجندة إصلاح التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب التقييم والمسار المهني - سيرتك"، بدعم من البنك الدولي.
وأشارت، إلى أن الورشة تهدف إلى تدريب مشرفي المرحلة (الأدبي) في جميع المديريات، من أجل الانطلاق في تطبيق مبادرة "المدرسة وحدة تطوير" في المدارس المختارة، على أن يتم استكمال تنظيم جلسات متكاملة يلتحق فيها جميع معلمي الصفوف (1-4) في تدريبات متخصصة ومصممة لتلبية احتياجاتهم على مدار العام الدراسي 2024-2025.
ولفتت إلى أن "تدريب مدربين لمعلمي الصفين (1-2)" يتمحور حول المهارات الأساسية الخاصة بتمكين الطلبة في مجال القرائية، وتنفيذ تدريب المجمعات التدريبية للمعلمين، يتبعها تنفيذ تدريبات لمديري المدارس حول سبل تعزيز مهارات القراءة والكتابة ومتابعة تحقيق أهداف التدريبات وتعزيز ثقافة القرائية والمناخ المدرسي الإيجابي.
وتابعت الوزارة: "المدرسة وحدة تطوير" تأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية للصفوف الأساسية (1-4) من خلال بناء نهج تعاوني بين المعلمين ومديري المدارس، لتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في الصف والبيئة المدرسية، وبناء مجتمعات تعليمية تعلمية للمعلمين.
وقال الناطق باسم التربية صادق الخضور إن المرحلة الحالية من التدريب، ستستمر حتى أيلول القادم 2024، تستهدف 221 مدرسة وحدة تطوير، و221 مديرا/ة، و562 معلما/ة للصفين (1-2)، و440 معلما/ة للصفين (3-4)، وستنفذ التدريبات سنوياً لتشمل المدارس كافة.
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