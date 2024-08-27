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التربية تطلق مبادرة المدرسة وحدة تطوير لتحسين المهارات القرائية لطلبة الصفوف (1-4)

8/27/2024 7:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، مبادرة "المدرسة وحدة تطوير" لتحسين المهارات القرائية لطلبة الصفوف (1-4).

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأنها عقدت من خلال معهدها الوطني للتدريب التربوي والإدارة العامة للتعليم المدرسي، ورشة عمل خاصة بتدريب مدربين لمعلمي الصفين (1-2) كمرحلة أولى، ضمن المبادرة والتي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج "دعم أجندة إصلاح التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب التقييم والمسار المهني - سيرتك"، بدعم من البنك الدولي.

وأشارت، إلى أن الورشة تهدف إلى تدريب مشرفي المرحلة (الأدبي) في جميع المديريات، من أجل الانطلاق في تطبيق مبادرة "المدرسة وحدة تطوير" في المدارس المختارة، على أن يتم استكمال تنظيم جلسات متكاملة يلتحق فيها جميع معلمي الصفوف (1-4) في تدريبات متخصصة ومصممة لتلبية احتياجاتهم على مدار العام الدراسي 2024-2025.

ولفتت إلى أن "تدريب مدربين لمعلمي الصفين (1-2)" يتمحور حول المهارات الأساسية الخاصة بتمكين الطلبة في مجال القرائية، وتنفيذ تدريب المجمعات التدريبية للمعلمين، يتبعها تنفيذ تدريبات لمديري المدارس حول سبل تعزيز مهارات القراءة والكتابة ومتابعة تحقيق أهداف التدريبات وتعزيز ثقافة القرائية والمناخ المدرسي الإيجابي.

وتابعت الوزارة: "المدرسة وحدة تطوير" تأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية للصفوف الأساسية (1-4) من خلال بناء نهج تعاوني بين المعلمين ومديري المدارس، لتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في الصف والبيئة المدرسية، وبناء مجتمعات تعليمية تعلمية للمعلمين.

وقال الناطق باسم التربية صادق الخضور إن المرحلة الحالية من التدريب، ستستمر حتى أيلول القادم 2024، تستهدف 221 مدرسة وحدة تطوير، و221 مديرا/ة، و562 معلما/ة للصفين (1-2)، و440 معلما/ة للصفين (3-4)، وستنفذ التدريبات سنوياً لتشمل المدارس كافة.

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