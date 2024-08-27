بين الجمال والأداء.. زراعة الشعر تتصدر اهتمامات نجوم كرة القدم وصلاح آخر المنضمين

في السنوات الأخيرة، أصبحت زراعة الشعر خيارًا شائعًا بين نجوم كرة القدم، حيث يسعى العديد منهم لاستعادة مظهرهم الشبابي والاحتفاظ بإطلالة لائقة تلائم مكانتهم الرياضية.

ومع تطور تقنيات زراعة الشعر، باتت هذه الإجراءات أكثر أمانًا وفعالية، مما جعلها وجهة مفضلة للكثير من الرياضيين.



محمد صلاح - نجم ليفربول

أحدث النجم المصري محمد صلاح ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية والإعلامية بخضوعه لزراعة الشعر مؤخرًا.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يتخذها صلاح للحفاظ على مظهره، كحالته البدنية المثالية، والتي تساهم بشكل كبير في أدائه القوي على المستطيل الأخضر.

واين روني - أسطورة مانشستر يونايتد

من أبرز النجوم الذين خضعوا لزراعة الشعر هو واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي.

روني كان قد خضع لجراحة زراعة شعر قبل عدة سنوات، وأصبح هذا الموضوع من أبرز الأحاديث في وسائل الإعلام بعد أن كشف عن التغيير في مظهره.

ساعدت عملية زراعة الشعر روني على استعادة مظهره الطبيعي وجعلته أكثر راحة في الظهور العام.

مارك أندريه تير شتيجن - حارس برشلونة

مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، هو أحد النجوم الذين خضعوا لعملية زراعة شعر.

رغم أن تير شتيجن لم يكن يعاني من مشكلة تساقط الشعر بشكل كبير، إلا أنه اختار هذا الأمر لتحسين مظهره.

ديفيد بيكهام - أيقونة كرة القدم الإنجليزية

ديفيد بيكهام، النجم الإنجليزي وأيقونة كرة القدم العالمية، يعتبر أحد الشخصيات الرياضية التي ارتبط اسمها بجراحة زراعة الشعر.



على الرغم من أن بيكهام لم يؤكد بشكل رسمي خضوعه لهذه العملية، إلا أن التحولات الملحوظة في مظهره أثارت الكثير من التكهنات والشائعات حول لجوئه لزراعة الشعر.

بيكهام، الذي يُعرف دائماً باهتمامه الشديد بمظهره وأناقة تسريحاته، كان دائماً رمزاً للأناقة في عالم كرة القدم، ويبدو أن الحفاظ على إطلالة شبابية جزء من هذه الصورة التي يحرص على إبرازها.

شيردان شاكيري - لاعب أولمبيك ليون

شيردان شاكيري، لاعب منتخب سويسرا وأولمبيك ليون، خضع لزراعة الشعر لتحسين مظهره، حيث كان يعاني من مشاكل في تساقط الشعر، مما دفعه للجوء إلى هذه التقنية التي أثبتت فعاليتها في استعادة مظهره الطبيعي.