حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة عارف عبيد المهيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له عارف عبيد راشد المهيري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.
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