كأس القارات للأندية .. 45.82 مليون يورو قيمة فريق العين السوقية بالبطولة

بلغت القيمة السوقية لفريق العين، "بطل آسيا"، المشارك في كأس القارات للأندية 45.82 مليون يورو، ليحل في الصدارة عربيا، فيما تصدر عالميا فريق "بطل أوروبا" بـ 1.34 مليار يورو، ويليه باتشوكا المكسيكي " بطل الكونكاف" بــ 46.35 مليون يورو،

وذلك بحسب احصائيات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين.

جاء ذلك متزامنا مع إعلان الاتحاد الدولي " فيفا" عن جدول البطولة، إذ يواجه العين أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 22 سبتمبر المقبل في استاد هزاع بن زايد.

وطبقا للموقع، جاء الأهلي المصري "بطل أفريقيا" ثانيا على المستوى العربي، بـ 31.33 مليون يورو، ثم أوكلاند سيتي "بطل أوقيانوسيا"

بـ 5.64 مليون يورو.

وينتظر أن ينضم إلى المشاركين بطل كأس كوبا ليبارتادورس "أمريكا الجنوبية" في وقت لاحق بعد تحديد هويته.