اتحاد الجودو يعلن بدء التسجيل للمشاركين في كأس الاتحاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للجودو، فتح باب التسجيل، للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد للشباب والناشئين.
وتنطلق البطولة، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل في صالة الاتحاد الجديدة بمنطقة بني ياس شرق في الفعالية الأولى بالموسم الجديد 2024 - 2025.
وحددت اللائحة الفنية المشاركة للمواطنين والمقيمين مواليد 2007 و2008، و2009 للناشئين ومواليد 2004، و2005، و2006 لفئة الشباب.
وتجرى عملية الميزان الرسمي يوم 13 سبتمبر في صالة الاتحاد ببني ياس ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي خورفكان.
وتوجه سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالشكر لكل الأندية والمدارس والمراكز التي استضافت نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، آملاً أن يتواصل التعاون لدعم المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة.
MENAFN27082024000110011019ID1108605153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.