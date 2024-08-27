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اتحاد الجودو يعلن بدء التسجيل للمشاركين في كأس الاتحاد

8/27/2024 6:14:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات للجودو، فتح باب التسجيل، للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد للشباب والناشئين.

وتنطلق البطولة، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل في صالة الاتحاد الجديدة بمنطقة بني ياس شرق في الفعالية الأولى بالموسم الجديد 2024 - 2025.

وحددت اللائحة الفنية المشاركة للمواطنين والمقيمين مواليد 2007 و2008، و2009 للناشئين ومواليد 2004، و2005، و2006 لفئة الشباب.

وتجرى عملية الميزان الرسمي يوم 13 سبتمبر في صالة الاتحاد ببني ياس ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي خورفكان.

وتوجه سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالشكر لكل الأندية والمدارس والمراكز التي استضافت نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، آملاً أن يتواصل التعاون لدعم المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة.

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