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روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى قرب بوكروفسك الاستراتيجية

8/27/2024 6:14:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأن قوّاتها سيطرت على قرية أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهمّا.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية "حرّرت بلدة أورلوفكا"، مستخدمة الاسم الروسي لقرية أورليفكا.

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