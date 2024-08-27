روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى قرب بوكروفسك الاستراتيجية

روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى قرب بوكروفسك الاستراتيجية
التاريخ
8/27/2024 6:14:43 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأن قوّاتها سيطرت على قرية أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهمّا.
وقالت الوزارة إن القوات الروسية "حرّرت بلدة أورلوفكا"، مستخدمة الاسم الروسي لقرية أورليفكا.
MENAFN27082024000110011019ID1108605152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.