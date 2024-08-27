بنك أبوظبي التجاري يحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج تمكين المرأة الإماراتية "طموحة"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: يحتفل "بنك أبوظبي التجاري" اليوم بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق مبادرة "طموحة"، وهي المبادرة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي تهدف إلى تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال إيجاد فرص وهيكلية عمل مبتكرة لتشجيع المرأة الإماراتية على الانضمام إلى مسيرة العمل المصرفي مع الحفاظ على التزاماتها الاجتماعية.
وقد أسهم البرنامج منذ إطلاقه في العام 2014 في توفير فرص عمل لأكثر من 420 امرأة إماراتية خلال العشر سنوات الماضية، مانحاً إياها فرص عمل متميزة تساعدها على تحقيق تطلعاتها من خلال حياة مهنية واعدة في هذا القطاع الحيوي مع مراعاة التزاماتها المجتمعية ومسؤولياتها الأسرية في ذات الوقت. وكمؤشر على نجاح البرنامج، فقد سجلت النساء الموظفات ضمن البرنامج متوسط مدة خدمة تزيد على سبع سنوات في المجموعة.
وتتيح "طموحة" للمرأة الإماراتية فرصة العمل إما في مقرات "طموحة" التي تتم إدارتها من قبل طاقم كامل من المواطنات فقط أو من خلال العمل عن بعد. وتقوم حوالي 175 موظفة إماراتية ضمن برنامج"طموحة" بمهام وظيفية ضمن منظومة عمل متكاملة تراعي كافة إجراءات الأعمال والتدابير الخاصة بأمن المعلومات عبر بيئة عمل رقمية كلياً مع الحفاظ على خصوصية المرأة الإماراتية. ويمكن للموظفات بموجب هذا البرنامج اختيار فترة العمل المناسبة لهن على مدار اليوم.
وفي هذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق مبادرة ’طموحة’، فإننا نعرب عن بالغ فخرنا بالدور المحوري الذي لعبته هذه المبادرة في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في سوق العمل. وتساهم مبادرة 'طموحة' بشكل مباشر في ترجمة أهداف دولة الإمارات المنشودة ضمن مجالات التوطين والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة، وذلك من خلال إتاحة فرص عمل مرنة واستثنائية تُراعي الالتزامات الأسرية والاجتماعية. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بدعم الجهود الرامية إلى إرساء أسس اقتصاد متنوع وتعزيز النمو المهني للمرأة الإماراتية، الأمر الذي يُعد مكوّناً أساسياً في تحقيق نهضة بلادنا المستدامة. كما نتطلع مستقبلاً إلى المزيد من الاستثمار في هذه المبادرة بهدف تعزيز هذا النموج وجعله مثالاً يُحتذى به في القطاع المصرفي. وبينما نترقب احتفالات يوم المرأة الإماراتية، فإننا نؤكد مجدداً اعتزازنا بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها الريادي كونها شريكاً رئيسياً في مسيرة التقدم والازدهار لدولة الإمارات".
وعلى مدار الأعوام السابقة، تم تكريم مبادرة "طموحة" تقديراً وتثميناً لإنجازاتها المتميزة في التوطين على مستوى القطاع المالي والمصرفي، حيث حصدت العديد من الجوائز من بينها جائزة ’أفضل مبادرة للتوطين من جوائز الشرق الأوسط للتميز في قطاع الموارد البشرية’ وجائزة ’أفضل مبادرة للاستدامة من منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة’ وكذلك جائزة ’أفضل تجربة رقمية للموظفين ضمن فئة التوطين من جوائز تجربة الموظف في منطقة الخليج العربي’.
ومنذ بدء البرنامج، نجح بنك أبوظبي التجاري في تدريب وتأهيل المواطنات وإكسابهن المهارات والخبرات اللازمة من خلال توفير دورات تدريبية شملت أكثر من 200,000 ساعة. ونجح برنامج "طموحة" في منح المواهب والكفاءات المواطنة فرصة التطور المهني والتدرج في السلم الوظيفي لما يقارب 75% من الموظفات على مدار السنوات الماضية وواصل العديد منهن متابعة مسيرتهن المهنية الناجحة داخل المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات.
ويركز برنامج "طموحة" حالياً على دعم الموظفات وتمكينهن من تطوير مهاراتهن وقدراتهن ضمن مجموعة واسعة من المجالات والتخصصات المصرفية المتطوّرة، مثل التحليل الائتماني، والعمليات التجارية، وعمليات الخزينة، والمدفوعات، والاستثمارات. وتشغل النساء اللاتي شاركن في البرنامج العديد من المناصب العليا، ما يعكس نجاح المبادرة في تمكين المرأة الإماراتية ودعمها للوصول إلى أدوار قيادية. كما سيواصل البرنامج تعزيز وتوسيع مراكزه لاستيعاب المزيد من الكوادر الإماراتية النسائية بما يسهم في تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي من خلال توفير المزيد من الفرص الوظيفية والمساعدة في اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للتفوق في مختلف المجالات وبما يحفّز تطورهن المهني لمواكبة احتياجات المستقبل وتأهيلهن لتولي مناصب قيادية، تماشياً مع مستهدفات رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة عموماً.
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