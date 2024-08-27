شركة آمال تطلق رؤيتها الثورية التي تهدف إلى تطوير المشهد الحضري في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- PRCO) ، الإمارات العربية المتحدة، 26 أغسطس 2024: تعلن شركة آمال للتطوير العقاري، عن إطلاقها وبدء خدماتها في سوق الإمارات العربية المتّحدة حيث تلتزم بإرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة العصرية في المنطقة. من المتوقع أن تحدث شركة آمال ثورةً في مجال العقارات من خلال تقديم مشاريع سكنية مميّزة تجمع فيها التصميم الراقي مع أسلوب الحياة العصرية والعملي، فتلبّي المتطلبات المتطوّرة تجاه تجربة المعيشة الراقية.
يتولّى عبدالله بن لاحج منصب رئيس مجلس إدارة شركة آمال الواعدة ويُعدّ الشريك المؤسّس لشركة أيانا القابضة. وتحت قيادته الرشيدة، نشأت شركة آمال المندرجة تحت راية شركة أيانا القابضة الرائدة عالمياً التي تقدّم خدمات متميّزة في مجالات البناء، التصميم المعماري، البنية التحتية والتسويق العقاري. تتّبع شركة آمال استراتيجية مدروسة لتحقيق النمو، حيث تكرّس جهودها لتصميم مساحات معيشة مبتكرة ومستدامة تجسّد ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وبيئتها الرائعة.
في هذه المناسبة، صرّح عبدالله بن لاحج رئيس مجلس إدارة شركة آمال والشريك المؤسس لشركة أيانا القابضة، قائلاً: "نفتخر بإطلاق شركة آمال المبتكرة التي تهدف إلى تطوير المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهي تعبّر عن رؤيتنا التي لا تقتصر على إنشاء المباني، بل تسعى إلى بناء مجتمعات نابضة بالحياة تجسّد الأناقة والاستدامة والطابع العملي. نحن نلتزم بتخطّي حدود الابتكار في المجال المعماري، إذ نحرص على إنشاء مشاريع تعكس أعلى معايير الجودة وتلبّي الاحتياجات المتطوّرة لأصحاب المنازل العصريين. وبالتالي، تسعى شركة آمال إلى دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال إرساء معايير جديدة للحياة العصرية فضلاً عن المساهمة الفاعلة في نمو الدولة وتطوّرها."
تتجاوز شركة آمال حدود التطوير العقاري التقليدي، فتبتكر أسلوب حياة مميزاً من خلال كلّ مشروعٍ لها يجمع ما بين السمات الجمالية الراقية والتصميم العملي، فتتحوّل مساحاته إلى بيئة نابضة بالحياة. كما توظف خبرة أيانا القابضة في المجال العقاري للإشراف على كل مرحلة من مراحل التطوير العقاري، بدءاً من اختيار الموقع وصولاً إلى التسويق للمشروع، من أجل ضمان أعلى مستويات الجودة والإبداع. من المقرر أن تطلق شركة آمال سلسلة من المشاريع التي ستتجاوز توقعات المشترين والمستثمرين المعاصرين، فترسي معياراً جديداً للحياة الحضرية في مشاريع عقارية تجسّد الهندسة المعمارية المبتكرة والالتزام بالتميز.
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