مطار الشارقة يحتفي بالأطفال بمناسبة "العودة إلى المدارس"

(MENAFN
- Saharapr) مع انتهاء الإجازة الصيفية وانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، اختتم مطار الشارقة فعاليته السنوية "العودة إلى المدارس" احتفاءً بالأطفال المسافرين القادمين مع عائلاتهم من خارج الدولة، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وعائلاتهم، وتقديم تجربة سفر متكاملة تتناسب مع مختلف الأعمار، وتواكب مختلف المناسبات والمواسم والإجازات.
وشملت الفعالية مجموعة مختارة من الأنشطة المسلية والبرامج الترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الحلويات والهدايا على الأطفال فور وصولهم إلى المطار، مما أضفى جوًا من السعادة لتكون بمثابة تحفيز إيجابي للأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد.
وحظيت الفعالية بإشادة كبيرة من قِبل الأطفال وذويهم الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم بهذه المبادرة من مطار الشارقة، التي تعكس حرص المطار على تقديم أفضل الخدمات المتكاملة وتمكين المسافرين من التمتع بلحظات استقبال وتوديع لا تنسى، ضمن تجربة سفر ممتعة ومريحة وسلسة تعزيزاً لمكانة المطار كوجهة مفضّلة للسفر.
وتمثل فعالية "العودة إلى المدارس" خاتمة حزمة الفعاليات والحملات والبرامج التي نظمتها هيئة مطار الشارقة الدولي خلال موسم الصيف، والذي تميز بالثراء والتنوع، مما ترك انطباعًا جميلًا لدى متعاملين مطار الشارقة سواءً المغادرين أو القادمين.
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