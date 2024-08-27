سلطان بن طحنون : يوم المرأة الإماراتية مناسبة هامة لإبراز إنجازاتها في بناء الوطن

(MENAFN
- Iris media
Press Services) أبوظبي: أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن على أهمية الإحتفاء بيوم المرأة الإماراتية؛ لإبراز إنجازاتها ومساهماتها القيمة في بناء الوطن.
وأكد معاليه على أن يوم المرأة الاماراتية الذي يصادف 28 من شهر أغسطس من كل عام , هو مناسبة وطنية نفتخر بها جميعاً للإحتفاء بها وتسليط الضوء على عطائها الكبير في خدمة الاسرة والمجتمع.
وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن جهود المرأة الإماراتية في خط الدفاع الأول هو موضع تقدير وإعجاب الجميع، مؤكداً على أهمية " دورها البارز في الحرص على أمن وسلامة وصحة المجتمع، والذي تجلى في كافة التحديات التي واجهناها سابقاً".
واشاد معالى الشيخ سلطان في ختام تصريحه بالإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل جهود القيادة الرشيدة , ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» (حفظها الله), إيماناً بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع ، واعترافاً بإسهاماتها التنموية المختلفة، ودفعها نحو مواصلة تحقيق المزيد من المكاسب لها ولمجتمعها.
وتوجه معاليه بالشكر الجزيل إلى المرأة الإماراتية في مواقع العمل المختلفة , وحرصها على تنفيذ كافة المهام الموكلة اليها بأمانة وإقتدار من أجل مستقبل مزدهر.
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