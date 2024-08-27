مؤتمر بيتجيت الأردن يشهد مشاركة مميّزة

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) فيكتوريا، سيشل - نجحت بيتجيت، البورصة الرائدة للعملات المشفرة وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، في استضافة مؤتمر بيتجيت الأردن في عمّان في شهر أغسطس، وجذب المؤتمر حشدًا كبيرًا ضمّ أكثر من 100 مشارك.
استضاف المؤتمر أول حدث لشركة بيتجيت في الأردن، وقد عُقد للاحتفال بشهر تجربة العملات المُشفرة، وذلك ضمن مبادرة Blockchain4Youth (B4Y)، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتنمية قادة بلوكتشين في المستقبل.
ومن المقرر أن تقام فعاليات شهر تجربة العملات المُشفرة (Crypto Experience) في 13 مدينة حول العالم، تمتد عبر الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.
وقد تميز المؤتمر بإجراء مناقشات جماعية خلاله ركزت على الذكاء الاصطناعي وتأثيره التحويلي على مستقبل البلوكتشين والتجارة، وقد شارك المتحدثون البارزون من مشروع IOبأفكارهم، مما ساهم في المناقشات النابضة بالحياة.
أعربت رغدة أبو طير، مديرة التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيتجيت، عن حماسها لهذه الفعالية، قائلة: "كان هذا الحدث فرصة رائعة لمشاهدة شغف الشباب واهتمامهم بمجال البلوكتشين والعملات المشفرة، وإنه لأمر ملهم أن نرى مثل هذا المستوى العالي من المشاركة والفضول بين المشاركين، مما يؤكد الإمكانات المستقبلية لهذه التكنولوجيا في المنطقة.
وفي حين أن هذه الفعالية تمثل أول مؤتمر لبيتجيت في الأردن، فقد أقيم أول يوم لتجربة العملات المُشفرة في 12 أغسطس 2023، إضافة للفعاليات التي أقيمت في أكثر من تسع مدن، وجذبت أكثر من 1000 مشارك احتفالاً باليوم العالمي للشباب، ومنذ ذلك الحين، استمرت مبادرة Blockchain4Youth في النمو، حيث وصلت إلى أكثر من 6000 مشارك في أكثر من 50 جامعة، وأُلقيت فيها أكثر من 50 محاضرة، ومنحت 2000 شهادة حضور.
تواصل بيتجيت تعزيز حضورها على صعيد كل من التداول الفوري والمشتقات في البورصات المركزية، ومن خلال تقديم فرص للمستخدمين للاستثمار في مشاريع ذات إمكانات عالية، أصبحت المنصة واحدة من أكبر 10 بورصات للعملات المشفرة الفورية، حيث تضم أكثر من 800 عملة و960 زوج تداول، من بينها رموز من أنظمة بيئية مثل TON وEthereum وSolana وBase وغيرها الكثير.
للحصول على المزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الروابط التالية:
● بيتجيت تطلق شهر تجربة العملات المشفرة بالشراكة مع Bondex، بهدف تعزيز المعرفة بتكنولوجيا البلوكشين وفرص العمل للشباب
● مبادرة Blockchain4Youth
نبذة عن بيتجيت
تأسست بيتجيت في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، وتخدم بورصة بيتجيت أكثر من 30 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى. محفظة بيتجيت، التي كانت تُعرف في السابق باسم BitKeep، هي عبارة عن محفظة عملات مُشفرة متعددة السلاسل من الطراز العالمي تقدم مجموعة من حلول وميزات تكنولوجيا Web3 الشاملة والتي من بينها وظيفة المحفظة والمبادلة وسوق NFT ومتصفح DApp وغيرها الكثير، وتلهم بيتجيت الأفراد للإقبال على التداول في العملات المشفرة من خلال التعاون مع شركاء موثوقين، من بينهم لاعب كرة القدم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي والرياضيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدي (لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة).
لمزيدٍ من المعلومات، يُرجَى زيارة: الموقع الإلكتروني | تويتر | تليغرام | لينكد إن | ديسكورد | محفظة بيتجيت
للاستعلامات الإعلامية
رغدة أبو طاير
...
MENAFN27082024004800010929ID1108605111
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.