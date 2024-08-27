أڤايا تعيّن كاميرون تومسون لقيادة أعمالها في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا

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- Golin Mena) لندن، المملكة المتحدة — 27 أغسطس 2024 - أعلنت أڤايا الشركة الرائدة عالميا في ميادين تجارب العملاء الخاصة بالمؤسسات عن تعيين كاميرون تومسون كنائب لرئيس المجموعة في أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا، بما في ذلك تركيا وباكستان.
وينضم تومسون، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، إلى شركة أڤايا بعد النجاح الكبير الذي حققه في قيادة تجارب العملاء على المستوى الإقليمي في شركة "ألفاريا" وشركة "أسبكت سوفتوير". وبفضل معرفته الواسعة بالأسواق وشرائحها وأقسامها المختلفة، سيمكّن تومسون فرق العمل المحلية من ممارسة نشاطاتها بفعالية لدعم العملاء والشركاء لتحقيق نمو الأعمال من خلال توفير تجارب استخدام متميّزة للعملاء والموظفين على حد سواء.
وقال تومسون: "مسرح الأعمال حافل بالامكانات التي تبدأ عند الفرص الهائلة في مجال تجارب الاستخدام المتعلقة بالمؤسسات الكبرى، وتشمل أيضا الابتكار من دون التسبب باضطرابات مؤسساتية (الابتكار دون انقطاع) الذي شهدناه في الأسواق المتقدمة على مستوى أوروبا، وصولا إلى مشاريع تجارب العملاء الناشئة الواسعة النطاق التي تركز على العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. هذا هو الوقت المناسب للانضمام إلى أڤايا، التي تتمتع بوضعية قوية تتيح لها مساعدة المؤسسات الكبيرة بشكل مباشر على التعامل مع استراتيجيات تجارب العملاء الخاصة بها، وبالسرعة التي تناسبها من خلال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة التي تتكامل بسلاسة مع الأنظمة الموجودة".
من جهته قال إم إل ماكو، رئيس قطاع الإيرادات وتجارب العملاء في أڤايا: "كاميرون يقود الأعمال من خطوطها الأمامية، لتمكين فرق العمل التابعة له من تحقيق إنجازات أكبر والوصول إلى إطلاق إمكاناتهم الكاملة. إن سمعته كقائد يضع العملاء والشركاء في المقام الأول دائما، ستشكل قيمة كبيرة للأعمال في المنطقة".
على مدى العامين الماضيين، نجحت شركة أڤايا في إعادة هيكلة رأسمالها وإطلاق استراتيجيتها المتعلقة بالقيمة التي توفرها لعملائها، فضلا عن تسليط الضوء على الوعد الذي تنطوي عليه علامتها التجارية. ومؤخرا، شرعت الشركة في تنفيذ عملية تحوّل واسعة النطاق وركزت على إعادة تنشيط ثقافتها الداخلية، بدعم من فريق قيادي تنفيذي جديد، بينما كانت تجذب المواهب للعمل في شتى أقسام الشركة.
وتواصل أڤايا رحلة الابتكار في عالم الاتصالات السحابية وسائر خدماتها، بما في ذلك منصتها المخصصة لتجارب العملاء (منصة تجارب أڤايا)، وقد نجحت بالفعل في تحقيق الأهداف التي وضعتها في خطة تطوير منتجاتها، ورسمت المسارات المستقبلية التي ترسّخ دورها وريادتها في عالم تجارب المستخدمين على المستوى المؤسساتي.
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