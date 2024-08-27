Wednesday, 28 August 2024 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تسترد 3 قطع أثرية من هولندا

8/27/2024 6:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء ، استرداد ثلاث قطع أثرية من هولندا، كان تم تهريبها خارج البلاد بطرق غير شرعية.

وقالت
الوزارة، في بيان صحفي اليوم إن السفارة المصرية بالعاصمة الهولندية تسلمت تمثالاً من الأوشابتي، وجزءا من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتي أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة، والعثور عليها عن طريق الحفر خلسة.

ووفق للبيان، جاء استرداد وتسلم هذه القطع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لاستعادة الآثار المهربة إلى خارج البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، إن القطع الأثرية المستردة، كان قد تم ضبطها داخل أحد محال بيع للآثار والأنتيكات في هولندا، حيث قامت السلطات الهولندية بالتعاون من السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة، والتي انتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع واستعادتها الى أرض الوطن.

وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الادارة المركزية للمنافذ الاثرية بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، أن القطع المستردة تعود للعصر المتأخر وتشمل تمثالا من الأوشابتي من الخزف الأزرق عليه بعض النقوش لألقاب المتوفي، وجزء من تابوت خشبي مزين بنقوش للمعبودة الحامية إيزيس على رأسها علامة الكرسي المميزة، ورأس مومياء في حالة جيدة من الحفظ تظهر عليها بقايا الأسنان والشعر.

يُذكر أن مصر كانت نجحت في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية بداية من عام 2014 وحتى اليوم.

MENAFN27082024000110011019ID1108605042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث