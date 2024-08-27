مصر تسترد 3 قطع أثرية من هولندا



أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء ، استرداد ثلاث قطع أثرية من هولندا، كان تم تهريبها خارج البلاد بطرق غير شرعية.

وقالت

الوزارة، في بيان صحفي اليوم إن السفارة المصرية بالعاصمة الهولندية تسلمت تمثالاً من الأوشابتي، وجزءا من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتي أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة، والعثور عليها عن طريق الحفر خلسة.

ووفق للبيان، جاء استرداد وتسلم هذه القطع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لاستعادة الآثار المهربة إلى خارج البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، إن القطع الأثرية المستردة، كان قد تم ضبطها داخل أحد محال بيع للآثار والأنتيكات في هولندا، حيث قامت السلطات الهولندية بالتعاون من السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة، والتي انتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع واستعادتها الى أرض الوطن.

وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الادارة المركزية للمنافذ الاثرية بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، أن القطع المستردة تعود للعصر المتأخر وتشمل تمثالا من الأوشابتي من الخزف الأزرق عليه بعض النقوش لألقاب المتوفي، وجزء من تابوت خشبي مزين بنقوش للمعبودة الحامية إيزيس على رأسها علامة الكرسي المميزة، ورأس مومياء في حالة جيدة من الحفظ تظهر عليها بقايا الأسنان والشعر.

يُذكر أن مصر كانت نجحت في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية بداية من عام 2014 وحتى اليوم.